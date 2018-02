«Les anticancéreux régulièrement disponibles»

Par DDK | Il ya 3 heures 37 minutes | 210 lecture(s)

Le directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Mohamed Ayad, a assuré, hier à Alger, que l’approvisionnement en matière de produits pharmaceutiques est assuré d’une manière «régulière». «La pharmacie centrale des hôpitaux assure une disponibilité régulière et permanente des produits pharmaceutiques», a affirmé hier M. Ayad, lors de son intervention sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. Interrogé sur la problématique d’approvisionnement des médicaments anti-cancer, il dira : «Tout est rentré dans l’ordre, à part un produit qui sera disponible prochainement». En vue d’éviter de faire encore une fois face au scénario des perturbations récurrentes quant à la disponibilité des médicaments, M. Ayad a fait état de l’établissement d’une étude «sur les trois dernières années d’exercice concernant la consommation des structures hospitalières, et avec des formules scientifiques on a fait ressortir les prévisions de la consommation par structure et par produit». Et d’ajouter : «C’est notre devoir d’approvisionner les structures hospitalières mais les perturbations existent à l’internationale». Questionné sur les dysfonctionnements au niveau de la distribution, M. Ayad a précisé qu’ils sont pris en charge. «En fin d’année, nous avons avisé les structures hospitalières afin de récupérer leurs grosses commandes mensuelles, et nos portes sont toujours ouvertes en cas de besoin en urgence d’autres produits», a-t-il dit. Dans ce sillage, le DG de la PCH a annoncé le lancement d’un projet de développement d’un logiciel sur la traçabilité des produits pharmaceutiques. Pour ce qui est des médicaments arrivés à péremption, M. Ayad a souligné qu’ «en vertu d’une clause conclue avec les laboratoires les produisant, ceux-ci les reprennent et les remboursent». Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que la PCH gère 80% de la facture des médicaments, dont 43% concerne le traitement du cancer, soulignant que plus de 45 milliards de dinars ont été réservés, en 2017, pour les soins de l’oncologie et de l’hématologie.

Samira Saïdj