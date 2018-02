Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 204 lecture(s)

La période des soldes d’hiver dans la wilaya de Béjaïa, entamée le 17 janvier dernier, continue jusqu’au 28 février en cours, a-t-on appris de la Direction du commerce de la wilaya.

Au total, 21 autorisations de vente en soldes ont été délivrées par cette institution à des commerçants qui en fait une demande. «Les 21 demandes formulées par des commerçants de la wilaya pour procéder à la vente en solde ont été acceptées. Ainsi, ces marchands peuvent baisser les prix de leurs marchandises de la période allant du 17 janvier au 28 février, soit durant une période de six semaines, conformément à un arrêté signé par le wali de Béjaïa», a expliqué un chef de service à la direction du commerce. Sur les 21 commerçants autorisés à pratiquer la vente en solde en cette période hivernale, une quinzaine détient des magasins d’habillement et de chaussures. Les autres opérateurs économiques ayant bénéficié de la même autorisation vendent des effets et articles sportifs (2), meubles et ameublement (1), article pour bébé (1), électroménager (1), articles de ménage (1). Le même responsable a indiqué que son service continue de recevoir des demandes pour la vente en solde, lesquelles seront traitées incessamment. Dans un autre chapitre, la direction du commerce de Béjaïa a annoncé, dans un communiqué, que les opérateurs économiques exerçant dans les activités d’importation pour la revente en l’état sont sommés de renouveler leur registre de commerce avant la date du 13 juin 2018. «Tout registre de commerce non renouvelé devient sans effet et n’ouvre plus le droit à son titulaire d’exercer ses activités, notamment celle de l’importation», a-t-on précisé. Cette mesure entre en vigueur, souligne la même source, en application des dispositions de l’arrêté datant du 2 novembre 2017, fixant la durée de validité des extraits du registre de commerce, délivrés en vue d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, à deux années renouvelable.

