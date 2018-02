Ces sites qui tardent à voir le jour

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 228 lecture(s)

Lancée en 1984, puis relancée en 2012, la méga-zone industrielle de Sidi-Khaled, dans la commune d’Ouled El-Berdi, à 10 kilomètres à l’Est de la wilaya de Bouira, tarde à entrer en activité. S’étalant sur une superficie de plus de 225 hectares, cette zone compte pourtant pas moins de 505 lots industriels et 101 lots ont même été attribués à des investisseurs privés. Cependant, 22 projets seulement sont opérationnels, alors que 85 sont toujours en voie de réalisation. Les investisseurs avancent encore et toujours des contraintes techniques qui bloquent, selon-eux, la réalisation et le lancement de leur projets. Ils soulèvent notamment le problème du non-aménagement de la zone et de la non-délimitation des parcelles de terrain, destinées aux différents projets. Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont inscrit un projet d’aménagement et de viabilisation de cette zone. Inscrit en 2016 par l’ANIREF (Agence Nationale d'Intermédiation et de Régulation Foncière), suite à une demande de la wilaya de Bouira, ce projet, dont le montant initial s’élève à plus de 147 millions de dinars, n’a toujours pas été réalisé, et pour cause, l’existence d’une ligne électrique de haute tension et d’une conduite de transport de gaz naturel. Ces deux ouvrages, qui alimentent les communes du sud de la wilaya en gaz et électricité, doivent être déplacés pour que l’aménagement de la zone industrielle se fasse. Une exigence que l’étude initiale pour la viabilisation de la zone n’a pas prise en considération. En outre, aucun organisme public ne pourra prendre en charge ces opérations, vu leur coût important. Après des mois d’attente et suite aux nouvelles mesures économiques restrictives du gouvernement, le projet de l’ANIREF a finalement été gelé. En plus de l’absence d’aménagement, les investisseurs soulèvent le problème d’absence d’énergies nécessaires pour le fonctionnement des futures usines, telle l’électricité et le gaz industriel, ainsi que l’eau et l’assainissement. Malgré sa proximité avec de la RN08-B et l’autoroute Est-Ouest, cette zone industrielle se retrouve otage de contraintes techniques et administratives qui bloquent son exploitation. Et la zone industrielle de Sidi-Khaled n’est pas le seul cas d’échec dans la wilaya de Bouira. La zone industrielle de Lachouaf, dans la commune de Dirah, semble elle aussi dans une impasse, puisque ce projet, inscrit en 2014, n’est toujours pas entré en exploitation, loin de là. Pour cette zone, la situation semble même un peu plus compliquée, puisque ni la répartition des lots ni l’arrêt du statu juridique n’ont été faits. Mais les raisons ici sont d’un autre ordre, le projet butte contre des oppositions de propriétaires de terrains se trouvant dans cette zone. En attendant des solutions concrètes pour ces deux importants projets, mais aussi pour la relance des activités au niveau des 32 zones d’activités locales (ZAC), le secteur industriel, porteur de richesse et d’emploi, peine à s’émanciper dans la wilaya de Bouira.

Oussama Khitouche