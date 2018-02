Entre l’âme, l’esprit et le corps tout balance…

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 166 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Quelle est la différence entre l’âme et l’esprit ? L’âme est une totalité immatérielle, elle est abstraite, volatile, mais elle existe comme l’esprit. Et ils sont les deux intimement liés, ils sont imbriqués l’un dans l’autre, ils forment l’osmose et s’interposent. Lorsque l’âme dit non, l’esprit dit oui, et c’est par leur contradiction que l’homme existe. Toutes les religions célestes l’affirment et affichent un regard particulier à ces deux phénomènes. Si l’un est éternel, l’autre est mortel. Entre l’âme et l’esprit, il y a une dualité, une confrontation, souvent bienfaisante, quelquefois férocement inconciliable et d’autres fois comme deux bons amis qui connaissent des moments de froid et puis se réconcilient. Mais dans tout cela, il y a un arbitre, le corps, qui, des fois, dirige bien la partie et, quelquefois, arbitre avec un parti pris flagrant, outrecuidant, désolant et regrettable. Tantôt il est pour l’âme, tantôt pour l’esprit. La logique du trois-en-un est bien plus souple que celle de la dualité. Nous avons vu qu'elle se rencontre partout dans le domaine le plus subtil de la relation. Cette triade est plus juste, plus logique, plus palpable mais il n’en demeure pas moins qu’il y règne comme une bataille qui n’en finit pas entre les trois entités. Et ce sont des disputes inénarrables dont les joutes ébranlent toutes nos convictions fermes et nos idées les plus tenaces. Elles nous font douter de nous-mêmes, elles nous font mal à l’instant où il y a inimitié entre eux. «Les maladies de l'âme, comme celles du corps, ne sont peut-être jamais plus inquiétantes que lorsqu'elles sont vagues et indécises ; dès qu'on est parvenu à les fixer, on est presque sûr de leur guérison.» (Jacques-Henri Meister; ‘De la morale naturelle’ 1788). C’est là le plus sombre qui n’implique ni État, ni parti, ni royaume, ni empire à part l’homme et son destin et partant de galère en galère, nous naviguons à vue, malgré les remous de la mer, jusqu’à notre port ultime port d’attache…

S. A. H.