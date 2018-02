55 familles du bidonville Jkabib relogées

Par DDK | Il ya 3 heures 38 minutes | 184 lecture(s)

Poursuivant la mise en œuvre du programme local pour la résorption de l’habitat précaire et l’amélioration des conditions de vie des citoyens, les autorités locales de Lakhdaria, une commune sise à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la ville de Bouira, ont procédé, hier, à une importante opération de déménagement et de recasement de 55 familles du bidonville connu localement sous le nom de «Cité Jkabib».

Ainsi et dès la matinée, un important dispositif de sécurité composé de policiers et de sapeurs-pompiers a été déployé dans cette zone, afin de sécuriser ladite opération qui devait commencer dès 8h du matin. La mairie a aussi mobilisé tous les moyens nécessaires pour aider ces familles à se déplacer vers leurs nouvelles habitations. Les 55 familles ont toutes bénéficié de logements sociaux au niveau du nouveau pôle urbain de Lakhdaria. Selon les autorités locales, l’opération de relogement tant attendue par ces citoyens, s’est déroulée dans de bonnes conditions. Aucun incident n’a été signalé durant la matinée d’hier, et le maire ainsi que le chef de la daïra de Lakhdaria étaient présents sur les lieux pour superviser le déroulement de l’opération. Les anciennes maisons, les baraques de fortune et les taudis du quartier, occupés auparavant par ces familles, ont été systématiquement rasés juste après le placement de leurs occupants. Ces derniers n’ont pas hésité à afficher leur joie et bonheur, eux qui attendaient ce jour depuis de longues années : «J’attends ce jour depuis ma jeunesse. Nous habitions dans ces taudis depuis l’indépendance. Aujourd’hui, on peut afficher notre joie et bonheur de pouvoir, enfin, accéder à notre droit pour un logement digne. Nos enfants et petits-enfants grandiront dans un climat saint, loin de la situation où nous vivions», dira l’un des heureux bénéficiaires. Les assiettes de terrain, d’une importante superficie, seront récupérées par les services municipaux pour l’implantation de nouveaux projets d’utilité publique, probablement la réalisation d’un programme de logements du type AADL, vu que le manque de foncier est flagrant au niveau de cette commune, la deuxième plus grande commune de la wilaya en matière de démographie après le chef-lieu de la wilaya de Bouira. Pour les responsables locaux, l’opération de résorption de l’habitat précaire se poursuivra jusqu’à l’élimination de tous les bidonvilles implantés à Lakhdaria.

Oussama Khitouche