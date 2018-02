La faculté de droit rouverte

Par DDK | Il ya 3 heures 40 minutes | 183 lecture(s)

Après un mois de grève, les étudiants de la faculté de droit et des sciences politiques, de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, ont mis fin hier à leur débrayage et le département a été rouvert. Cette décision a été prise par les étudiants grévistes, suite à leur rencontre avec le doyen de la faculté et le recteur de l’université, avant-hier. Pour rappel, les étudiants de cette faculté avaient entamé une grève illimitée au début du mois de janvier dernier. Ils réclamaient l’organisation du concours de graduation aux postes de doctorat et l’amélioration de leurs conditions d’études. La situation s’est vite compliquée, après que l’administration de la faculté a poursuivi en justice cinq étudiants syndicalistes de ce département, les accusant d’avoir empêché par la force les étudiants, les enseignants et les fonctionnaires de cette faculté de rejoindre leurs lieux d’étude et de travail. L’administration ayant aussi remis en cause la légitimité de leur grève, les étudiants ont riposté en radicalisant leur mouvement. Ils ont ainsi observé plusieurs rassemblements devant le siège du rectorat, réclamant le retrait des plaintes déposées par l’administration de la faculté. Une revendication qui fut prise en charge, suite à la réunion élargie qui a regroupé les étudiants et les responsables de l’université, en plus de la satisfaction des autres revendications à l’origine de ce mouvement. Le recteur de l’université et le doyen de la faculté se sont ainsi engagés à répondre favorablement aux doléances des étudiants, notamment par l’organisation, très prochainement, d’un concours de graduation. Cette réunion fut donc décisive, car l’on craignait le scénario d’une année blanche.

O. K.