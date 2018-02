Des citoyens ferment la mairie

Par DDK | Il ya 3 heures 37 minutes | 208 lecture(s)

Des dizaines de citoyens de la commune montagneuse de Semaoun, sise à 45 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, ont procédé, hier, à la fermeture du siège de leur APC pour manifester leur colère devant la situation lamentable dans laquelle se trouvent leurs villages. Les protestataires, qui se disent victimes de «la négligence» des autorités locales, ont soulevé avec acuité l’état délabré et misérable du réseau routier desservant les quartiers de la région. Plusieurs routes de la commune, affirment-ils, sont amplement dégradées et devenues impraticables à cause des travaux de raccordement en eau potable et en gaz naturel en cours de réalisation dans la commune. Les travaux de la pose des conduites AEP et du gaz de ville ont fortement endommagé le réseau routier. Les villageois exigent la remise en état des lieux qui se transforment, selon eux, à chaque averse en véritable bourbier. Par ailleurs, des habitants de la commune d’Oued Ghir ont bloqué, le même jour, la RN12, au niveau d’Ibourassen, pour exprimer leur indignation suite à l’action menée par d’autres citoyens, jeudi dernier, lesquels ont soudé le portail de la mairie sous les regards des hommes de lois. Fort heureusement pour les usagers de la RN12, cette fermeture de route n’a duré que quelques minutes.

B. S.