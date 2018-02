De potentiels investisseurs français hier dans la wilaya

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 316 lecture(s)

Les délégations d’entrepreneurs étrangers se succèdent dans la wilaya de Bouira suite aux démarche du vice-P/APW, le docteur Hamid Chachoua.

Avant-hier et hier, (dimanche et lundi), une délégation d’investisseurs français était à Bouira, à l’est de la wilaya pour prospecter sur l’éventualité d’installer un centre de collecte, de tri et de valorisation de déchets ménagers et industriels. S’interrogeant sur le système de collecte de déchets en Algérie, le docteur Chachoua expliquera aux membres de la délégation française les lois régissant cette activité en précisant que des partenariats dans ce domaine pourraient être envisagés, notamment dans la modernisation des centres de tri des déchets. Une proposition qui a été prise en considération et qui a fait l’objet d’une discussion avec le directeur de l’EPIC Nadhif de Bouira. Les investisseurs français ont longuement expliqué les méthodes de gestion des entreprises régionales chargées de la collecte des déchets dans leur région de Savoie en mettant en exergue que les élus français étaient eux même responsables de ces entreprises. M. Hamadi Mustapha, conseiller communautaire du Grand Chambéry et Métropole dans le département de la Savoie. Il est aussi cadre dans une entreprise de transports urbains dans sa municipalité et gestionnaire de Cristal Habitat, principal bailleur social du département de Chambéry. Son accompagnateur, Farid Djehich est président de la société Axe Médiation, et assure en parallèle des cours de coaching et d’accompagnement dans la création d’entreprise dans son propre cabinet. Ainsi, M. Hamadi Mustapha et M. Farid Djehich ont sillonné la région est de la wilaya de Bouira en compagnie du docteur Hamid Chachoua, vice-président de l’APW. Au cours de la journée de dimanche, ils ont pu visiter le CET et le centre de tri d’Ahnif en découvrant que les technologies employées dans les centres de tri de Savoie et de Bouira sont similaires, hormis quelques outils de high-tech qui permettraient de valoriser davantage de déchets. «C’est pratiquement le même système qu’en France, il manque des capteurs lasers sur la chaine de tri qui permettent aux différents plastiques d’être séparés avant de passer à la presse. Sinon, cela fait du travail en plus pour les ouvriers qui devront faire ce tri manuellement», soulèvera M. Hamadi devant M. Mecheddou, le P/APC de Ahnif qui était venu l’accueillir et lui faire visiter ce centre. Il fera remarquer les mêmes détails émis par la ministre de l’Environnement, le mois dernier, lors de sa visite dans cette structure. M. Boutrig Arezki, directeur de l’établissement public de gestion des centres d’enfouissement technique de Bouira (EPWG-CET Nadhif) qui s’est rendu sur place a également expliqué les méthodes utilisées par ses services afin de valoriser les déchets traités au niveau du centre de tri d’Ahnif. Par la suite, le maire de M’Chedallah, M. Kaci Idir a fait visiter la zone d’activités de la localité jouxtant le marché hebdomadaire. S’étendant sur près de 5 hectares, cette zone peut être allouée à des entreprises désirant investir, révélera l’édile de M’Chedallah. Au cours de la journée d’hier, les membres de cette délégation française se sont entretenus avec le directeur de l’Environnement de Bouira, M. Benabed Mohamed ainsi qu’auprès de Mme Safia Amrous, directrice de l’Investissement. Des rencontres fructueuses, selon les hôtes de Bouira, qui promettent de revenir prochainement dans la wilaya en compagnie d’une forte délégation d’hommes d’affaires français pour étudier les marchés afin d’investir massivement dans plusieurs secteurs.

Hafidh Bessaoudi