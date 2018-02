«Nous souhaitons installer un centre de tri de déchets»

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 198 lecture(s)

«Je suis conseiller municipale à la ville de Chambéry en Savoie, mais je suis venu ici à titre privé pour voir comment il serait possible d’investir dans le domaine des traitements et valorisation des déchets. Le traitement des déchets engendre de très gros bénéfices, il suffit d’avoir les bonnes filiales. Nous souhaitons installer un centre de tri des déchets pour valoriser des produits et des matériaux qui sont aujourd’hui jetés, enterrés ou brûlés alors qu’on pourrait aisément en tirer des bénéfices environnementaux et des bénéfices sonnants et trébuchants. Nous savons que l’avenir est en Algérie et que ce pays est en plein développement qui dispose des moyens financiers mais surtout humains, et il existe une vraie volonté d’améliorer le volet environnemental. C’est dans cette optique que nous sommes venus aujourd’hui prospecter et rencontrer des gens. Bouira n’est pas un choix mais une opportunité qui s’est présentée à nous, et nous voulons investir dans le domaine de la préservation de l’environnement. Nous sommes venus nous rendre compte par nous même. Nous avons été sollicités par plusieurs wilayas pour des visites sur sites mais nous sommes ici que pour 4 jours malheureusement. Nous nous concentrons pour savoir comment fonctionne la systémie de l’administration algérienne pour pouvoir comprendre et surtout avoir un statut précis et légal. C’est ma première visite en Algérie et je trouve qu’il existe une vraie volonté de vouloir améliorer le quotidien de tout un chacun. Ailleurs, les gens parlent beaucoup de l’environnement mais ils n’agissent pas, ici on voit sur le terrain que les citoyens sont des vrais protecteurs de leurs cadres de vie. On constate que tout est fait pour nous visiteurs que nous sommes, afin que les déchets ne soient pas visibles. Le traitement des déchets est une valeur sure car nous avons de moins en moins de matière première, et dans les déchets il y a cette matière première ne serait-ce que les métaux, cartons, bouteilles en plastique qui sont autant de matière première recyclable à l’infini».

Propos recueillis par H. B.