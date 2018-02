Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 287 lecture(s)

«L’environnement représente notre ressource, la terre. Et donc, si on n’en prend pas soin, à un moment donné nous en serons les victimes. Nous avons intérêt à nous mettre sérieusement et le plus tôt possible sur cette question. J’ai aussi un cabinet de coaching et d’accompagnement dans la création d’entreprise, la systémie et nous développons le volet de formation autour de l’ingénierie. Nous avons toutes ces compétences que nous mettons au service des collectivités. Aujourd’hui, chaque déchet qui sort d’une entreprise et qui est valorisé rapporte énormément d’argent sans oublier la création d’emploi à la clé. Une entreprise comme Trialp, que nous avons conseillé et accompagné en termes de formation et d’ingénierie, représente 200 salariés avec un chiffre d’affaires annuel de 20 millions d’euros. Ce qui n’est pas négligeable pour un métier jeune et qui s’intéresse aux ressources qui pourraient être perdues si on ne les exploitait pas de la meilleure manière. Pour avoir beaucoup voyagé dans de nombreux pays à travers le monde, aux USA, et autres pays du Maghreb, notamment en Tunisie, au Maroc, et d’après ce que j’ai vu aujourd’hui, l’Algérie n’a pas à rougir de ce qui est en train de s’accomplir dans le domaine de l’environnement. Il reste certainement beaucoup d’efforts à accomplir, surtout au niveau de la sensibilisation en amont, pour que les gens prennent conscience que véritablement ils peuvent changer les choses en changeant leurs comportements et leurs modes de vie».

Propos recueillis par H. B.