Le bras de fer s’intensifie

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 154 lecture(s)

Le bras de fer entre le ministère de la Santé et les médecins résidents continue, pénalisant les malades qui se retrouvent livrés à eux-mêmes.

La réunion entre les représentants du ministère de la Santé et ceux du Comité Autonome des Médecins Résidents Algériens (CAMRA) s’est soldée par un échec. Ainsi, le CAMRA affirme que les médecins résidents, qui se disent déçus par cette rencontre, continueront encore leur combat et refusent de faire la moindre concession. «Notre union et notre détermination sont inébranlables et nous ne ferons aucune concession», a indiqué le CAMRA dans un communiqué. Toutefois, la majorité des propositions faites par la Commission intersectorielle ont été rejetées par les médecins résidents, notamment l’annulation du service civil pour 18 des 38 spécialités concernées par le service civil. En effet, «sur les 67 spécialités concernées, la commission a proposé d’en retirer 18 qui se retrouveront, donc, au chômage à la fin de leur cursus», a déploré la même source. Le représentant du CAMRA estime que «cette proposition représente une tentative de division des médecins résidents grévistes». Il rappelle, à cet effet, que les médecins résidents exigent l’abrogation du caractère obligatoire du service civil, toutes spécialités confondues. La commission a également proposé l’octroi d’une prime d’installation pour les médecins résidents, qui sera de 20 000 DA pour ceux qui seront affectés dans les 4 wilayas du grand Sud. Une mesure qui est, selon le CAMRA, «insuffisante». Parmi les revendications qui ont été accordées par la tutelle, le CAMRA cite l’intégration des résidents à la commission de recours et d’orientation. «Le droit au regroupement familial a été accordé pour les couples de médecins et éventuellement pour les membres du corps médicale», a-t-on encore indiqué. L’un des acquis arrachés par le CAMRA est la comptabilisation des congés de maladie et de maternité dans le service civil. Aussi, l’activité complémentaire a été accordée dans le Sud et, cinq ans plus tard, dans le Nord. Il affirme qu’un billet d’avion, par an, sera pris en charge par l’État, chose qui existait déjà. La Commission intersectorielle a, en outre, confirmé le caractère non-négociable des revendications concernant le service civil et le statut du résident. Les médecins résidents ont dans le même document dénoncé le refus d’une réunion de travail avec les représentants des autres spécialités. Ils ont déploré également l’absence du représentant du ministère de la Défense durant la réunion.

L.O.CH.