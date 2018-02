Le manque de transport s’éternise pour les étudiants

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 233 lecture(s)

Le problème de manque du transport universitaire, qui affecte l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira depuis le début de l’année universitaire, ne semble pas connaître son épilogue. En effet, cette situation continue de susciter colère et indignation des étudiants de différentes communes et localités de la wilaya. Avant-heur, ce sont les étudiants résidant à Bir Ghbalou, une commune sise à 34 Km au Sud-ouest du chef-lieu de la wilaya, qui ont empêché, aux environs de 15h, les bus universitaires de quitter le principal campus de l’université. Cette action de blocage a duré environ une heure et a empêché plus d’une dizaine de bus universitaires de sortir à l’heure convenue. A travers cette action de contestation, les étudiants protestataires réclamaient un renforcement des moyens de transport universitaire vers leur localité. D’après ces étudiants, «l’un des deux bus qui leur avaient été affrétés l’année universitaire dernière a été restitué par la DOU au profit d’une autre localité. Cette situation devient de plus en plus intolérable. Actuellement, il n’y a qu’un seul bus qui assure la desserte entre notre commune et l’université. C’est très insuffisant, vu le nombre important d’étudiants que compte notre localité, plus de 200. La majorité d’entre nous n’utilisent pas ce bus, en raison du manque de place. Quotidiennement, on fait la navette via le transport des voyageurs avec nos propres moyens, ou par bus universitaire des localités voisines, si on trouve des places !», explique l’un des étudiants rencontrés sur place. Notre interlocuteur réclame une prise en charge rapide de cette préoccupation : «Les responsables de la DOU doivent se pencher sur ce problème, soit par le renforcement du nombre des bus, soit en nous donnant accès à l’hébergement dans les résidences universitaires». Il est utile de signaler que depuis la rentrée universitaire au mois d’octobre dernier, pratiquement chaque mois, des étudiants posent le problème du manque de transport, en exigeant que des dessertes soient assurées vers leurs localités respectives. Pour rappel, les étudiants résidant dans la commune d’El-Hachimia, à 15 km au sud de la wilaya, avaient retardé la sortie des bus du transport universitaire du campus au mois de septembre dernier, avant de recevoir des promesses de la direction des œuvres universitaires (DOU), quant à la prise en charge du problème du transport. Pour les étudiants de cette localité et suite à leur action, la DOU a mis à leur disposition, une semaine après, un autre bus pour renforcer les moyens de transport vers leur localité.

Aziz C.