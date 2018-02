Huit élus menacent de se retirer

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 234 lecture(s)

Les huit élus de la liste indépendante «Ensemble pour Bougie» estiment que «la désignation d’un élu président du groupe parlementaire du FFS comme conseiller du président (P/APC de Béjaïa, ndlr) constituerait, si elle venait à se vérifier, une violation flagrante des lois régissant les mandats électifs». Dans une missive adressée au maire de Béjaïa, Hocine Merzougui, ces élus expliquent que «les conseillers municipaux sont élus par le peuple dans leurs communes pour des mandats déterminés (APC) et seuls ces derniers ont le statut de conseiller». L’interpellant à l’effet de se conformer à la loi régissant les mandats électifs, les huit élus de la liste indépendante exigent du maire «de faire un démenti faute de quoi l’ensemble de nos élus se retirerons de l’Assemblée Populaire Communale de Béjaïa avec la sollicitation des autres listes, l’information de la population et les démarches administratives, jugées nécessaires, seront ainsi entamées». Il est à rappeler que le maire de Béjaïa a désigné, dernièrement, le parlementaire et chef du groupe FFS à l’APN comme son conseiller, sans au préalable consulter ses paires du FLN, RCD et indépendants, d’où cette sortie, du reste attendue, des élus de la liste «Ensemble pour Bougie».

D. S.