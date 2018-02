Les laborantins montent au créneau

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 323 lecture(s)

Les travailleurs des laboratoires exerçant dans le secteur de l’Éducation nationale dans la wilaya de Béjaïa sont montés, dernièrement, au créneau, en organisant un rassemblement devant le siège de l’Académie pour dénoncer «les inégalités» dont ils disent être victimes comparativement aux autres salariés du même secteur, notamment leurs camarades du corps pédagogique. Ces laborantins réclament la révision de leur statut particulier qui est, selon eux, en deçà de leurs attentes et aspirations. «Nos revendications ne datent pas d’aujourd’hui. Nous les avons exprimés à notre tutelle depuis 2012. Bien que, administrativement, le ministère nous ait intégrés dans le corps pédagogique, le côté financier n’a malheureusement pas suivi. Voilà pourquoi nous sommes très en colère», a indiqué l’un des représentants de ces laborantins. Ces protestataires exigent de leur département ministériel l’octroi de la prime pédagogique, de qualification et de documentation, ainsi que la revalorisation de leur prime de rendement de 30 à 40 %, au même titre que leurs collègues exerçants dans l’enseignement. En outre, ceux qui sont classés au huitième échelon revendiquent une reclassification à la douzième catégorie. «Si on est considéré comme faisant partie du corps pédagogique, il faut que nous soyons traités financièrement en conséquence. Mais pour le moment, il s’agit juste d’un titre, car dans la réalité nous sommes privés des primes dont il a le droit le corps pédagogique. C’est parce que nous ne sommes pas nombreux que l’on nous méprise», a-t-on déploré. Les laborantins de l’Éducation n’écartent pas l'organisation «d'une action de protestation d’envergure» pour faire aboutir leurs revendications.