Découverte de quatre obus dans une plage

Par DDK | Il ya 4 heures 47 minutes | 339 lecture(s)

La cellule spéciale d'intervention de la Sûreté de wilaya de Béjaïa et la sûreté urbaine de la ville d'Aokas, ont été alertées, la semaine dernière, par des citoyens, de la découverte sur la plage d'Aokas d’engins non identifiés. La police a procédé à la sécurisation de l’endroit, en installant un périmètre de sécurité. Ce sont des promeneurs qui ont découvert les engins, à moitié enfouis dans le sable. Ils ont immédiatement alerté les services de sécurité. La fouille de l'endroit a permis aux spécialistes de la police de déterrer 4 obus de guerre collés les uns aux autres, d'une longueur de 50 cm chacun et d'un poids estimé à 80 kg. Il s’agirait d’obus de guerre, datant de l’ère coloniale. Ceux-ci ont été transportés par les artificiers de la police vers un endroit sécurisé. L’une des hypothèses avancées serait que les engins auraient été rejetés par les vagues.

Rachid Z.