Des panneaux de sensibilisation dans 52 communes

Par DDK | Il ya 4 heures 46 minutes | 310 lecture(s)

La direction de la Protection civile de Béjaïa, en partenariat avec la laiterie Soummam, basée à Taheracht dans la commune d’Akbou, lance à partir d’aujourd’hui une large campagne de sensibilisation sur les accidents de la circulation routière. L’action consiste, déclare Hakim Latreche, officier de la Protection civile, chargé de la cellule de communication, en l’installation de panneaux géants à l’entrée de chacune des 52 communes que compte la wilaya de Béjaïa. Le 53e panneau sera érigé aujourd’hui même devant le siège de la laiterie Soummam en présence du directeur de la Protection civile, du directeur de ladite laiterie, du chef de la daïra et du président de l’APC d’Akbou. Cette campagne qui rappelle celle lancée en juillet 2016 avec le groupe Cevital qui a consisté en le placardage à l’arrière des nombreux camions du groupe, de grandes affiches incitant à la prévention des accidents sur les routes, s’étalera sur un mois, c'est-à-dire les éléments de la Protection civile auront jusqu’au 6 mars pour installer les panneaux à l’entrée de chacune des 52 communes de la wilaya et durera cinq ans, précise l’officier Hakim Latreche. Ces affiches ont pour objectifs essentiels d’inciter les usagers de la route à plus de vigilance et à plus de respect du code de la route. Elles indiquent que la majorité des accidents de circulation ont presque toujours pour causes la vitesse, le téléphone au volant, l’alcool, la fatigue et sommeil au volant. Il n’échappe à personne, rappelle encore une fois la Protection civile, que ces accidents engendrent des veuves, des orphelins et des handicapés à vie. «Stop !» disent les affiches. Le choix de la laiterie la Soummam n’est pas fortuit puisque, d’une part, c’est cette entreprise qui a sponsorisé cette opération de sensibilisation sur les accidents de la route, et, d’autre part, ses nombreux chauffeurs qui sillonnent toutes les wilayas du pays sont à même de sensibiliser leurs collègues sur les causes des accidents de la route.

B. Mouhoub