«Les métiers manuels les plus demandés sur le marché du travail»

Par DDK | Il ya 3 heures 57 minutes | 168 lecture(s)

La direction de la Formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Béjaïa organise, du 6 au 8 février 2018, des journées portes-ouvertes sur la formation professionnelle à la maison de la Culture d’Amriou. Une vingtaine d’établissements de formation professionnelle, sur les 28 que compte la wilaya, participent à cet évènement. Touahria Abdelmalek, chef de service chargé du suivi de la formation et de l’enseignement professionnel, précise que chaque établissement de formation organise, du 4 au 8 février 2018, des journées portes-ouvertes sur les métiers manuels. «Ceci a pour but de fournir aux jeunes le maximum de renseignements sur les formations que nous assurons dans les CFPA. Les jeunes boudent parfois les métiers manuels, comme la maçonnerie et la mécanique, et ce sont les plus demandés dans le marché du travail». Au cours de ces portes ouvertes, les stands seront animés par les artisans eux-mêmes. Ils expliqueront aux jeunes présents en quoi consiste ces métiers ainsi que les débouchés qu’ils offrent une fois la formation terminée. Il ajoute : «On espère que ces portes-ouvertes, organisées dans les établissements et à la maison de la Culture, boosteront les inscriptions surtout dans les métiers manuels». Ces journées ciblent certaines spécialités, comme l’énergie électrique, l’électronique industrielle, l’agroalimentaire, l’environnement et la gestion des déchets qui sont dispensés à l’INSFP de Sidi-Aïch. Il est à rappeler que la formation concernant la gestion des déchets est assurée, pour cette session, par le CFPA de Toudja. Il est à préciser également qu’au cours de ces portes ouvertes, des enseignants et des artisans fourniront toutes les explications nécessaires sur les différentes formations.

B. Mouhoub