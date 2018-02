Nouria Benghabrit contre-attaque

Par DDK | Il ya 3 heures 58 minutes | 297 lecture(s)

La ministre de l’éducation nationale, Nouria Benghabrit, a tiré à boulet rouge, hier, à Alger, sur le Cnapeste, qui observe une grève illimitée depuis le 30 janvier, précisant que son département a entamé l’opération de radiation à l’égard des grévistes.

«Il faut arrêter avec les mensonges. Les portes du dialogue du ministère de l’Education nationale ont été et restent toujours ouvertes pour les partenaires sociaux», a affirmé Mme Benghabrit, lors de son intervention au forum de la radio nationale. Et d’ajouter : «Je n’arrête pas de dialoguer avec les partenaires sociaux. Je fais du dialogue un principe de gouvernance, mais ce syndicat qui s’est lancé dans une grève ouverte ne sait pas ce que veut dire dialoguer. Ce syndicat ne sait que imposer». «Notre mission c’est de résoudre les problèmes et donner satisfaction aux revendications légitimes des fonctionnaires», a-t-elle dit. La ministre va plus loin en qualifiant le syndicat en grève de «hors la loi», suite à la grève illimitée qu’il a déclenché au niveau national. «C’est un syndicat hors la loi. Il exploite le droit à la grève en déclenchant des grèves illimitées, ce qui se répercute négativement sur la scolarité des élèves. Le droit à la grève doit être exercé dans un cadre réglementaire», a-t-elle martelé, précisant que le taux de suivi de ce débrayage est en diminution quotidiennement. «20.000 enseignants qui sont en grève seulement au niveau national». Mme Benghabrit a fait savoir que l’opération de radiation et de mise en demeure est lancée à l’égard des enseignants grévistes, notamment dans les wilayas de Béjaïa et Blida où la grève a entamé son troisième mois. Elle a écarté, dans ce contexte, la possibilité d’aller vers une année blanche. «Il n’y aura pas d’année blanche, car nous suivons de très près ce qui se passe dans les établissements». Elle a tenu à souligner, dans ce sillage, que son secteur a pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité des cours et rattraper le retard, notamment au niveau de ces deux wilayas. «On a pris toutes les mesures pour accompagner les établissements où les enseignants sont en grève, et on a mobilisé le collège inspectoral de différentes wilayas et plus particulièrement au niveau des wilayas de Béjaïa et Blida qui sont concernées d’une manière plus problématiques». Elle a indiqué que son département a fait appel aux vacataires et aux retraités, soulignant la possibilité de rattraper le retard et de recourir à la liste ???des enseignants. Pour ce qui est du débrayage que comptent observer d’autres syndicats de l’éducation, le 14 du mois en cous, la ministre a expliqué que ce qui préoccupe son secteur n’est pas la grève mais les débrayages illimités», précisant que son département ne fait pas dans la répression des libertés syndicales, «du moment où les syndicats ne font pas objet de ponction sur salaire et ils bénéficient des locaux pour exercer leur travail syndical». Par ailleurs, la même responsable a mis l’accent sur l’importance de la formation au sein du secteur de l’Education afin d’aller vers un enseignement de qualité, faisant état de 28 instituts de formations qui ouvriront leurs portes, au niveau national, lors de la prochaine rentrée scolaire.

Samira Saïdj