Le dessalement d’eau de mer pour combler les déficits

Le taux de remplissage des barrages a atteint 53%, suite aux dernières précipitations enregistrées dans plusieurs régions du pays. C’est ce qu’a annoncé le directeur central chargé de l’alimentation en eau, M. Smail Amirouche. En effet, le représentant du ministère des Ressources en eau a indiqué que «les récentes précipitations qu’ont connu plusieurs régions du pays ont été à l'origine d'un taux de remplissage des barrages de 53%.» S’exprimant hier matin sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, M. Smail Amirouche s’est montré optimiste, tout en indiquant que «les fortes pluies observées à travers le pays augurent d’une situation meilleure que celle de l’année précédente.» L’intervenant de la radio algérienne a fait savoir que les quantités de ressources stockées au niveau des barrages ne participent qu’à hauteur de 33 à 35 % à l’approvisionnement en eau potable des citoyens, ajoutant que 50% des besoins proviennent habituellement des forages et entre 15 à 17 % des dessalements d’eau de mer, en constante croissance. Il affirme, en outre, que le ministère des Ressources en eau vise à mobiliser une capacité de retenue d’eau se situant entre 8,6 à 8,7 milliards de m3. D’après lui, 79 barrages ont, jusqu’ici, été réalisés en divers endroits du territoire et que le 81e, situé dans la wilaya de Médéa, devrait entrer en exploitation dans près d’un mois. Rappelant que l’Algérie est un pays aride sur 90% de sa superficie et semi-aride sur le reste, l’intervenant de la radio algérienne a précisé que les pluies ne fournissent qu’environ 19 milliards de m3/an. Une situation qui, selon lui, oblige à mobiliser des ressources alternatives telles celles tirées du dessalement, «pour combler les déficits». Sur ce dernier point, le directeur centrale chargé de l’alimentation en eau affirme que «onze stations de dessalement, produisant chacune 2,1 millions de m3/jour, sont en activité le long de la façade maritime, assurant entre 15 à 17 % des besoins de la population». Il précise, qu’en dépit de «quelques problèmes dans certaines zones éparses, 73% des nationaux sont alimentés en eau au quotidien et avec des plages horaires confortables, dont 35% le sont, selon lui, de manière permanente». Cependant, le représentant du ministère des Ressources en eau a tenu à annoncer qu’ «une alimentation quotidienne sera assurée avant l'été prochain, dans le maximum des communes du pays».

