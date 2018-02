Deux immeubles risquent l’effondrement

Par DDK | Il ya 3 heures 57 minutes | 326 lecture(s)

Les habitants de la cité 100 logements sise à M’Douha, au chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, vivent avec le risque d’effondrement de deux immeubles après des opérations de terrassement pour un projet d’une coopérative effectuées sur place. En effet, plusieurs familles habitant deux immeubles avoisinant le chantier ont protesté, hier et avant-hier, sur les lieux. Ces derniers craignent la dégénération de la situation et demandent l’intervention des autorités. Ils reprochent au promoteur le mauvais choix de la période pour le lancement des terrassements, qui coïncide avec le mauvais temps et les pluies. Ce qui a, selon eu, accentué la gravité de la situation. Le promoteur, de son côté, atteste qu’il n’y a aucun risque d’effondrement vu que «les deux immeubles sont réalisés dans des normes internationales par une société étrangère.» Pour le choix de la période, le responsable du chantier précisera qu’il a été retardé «à cause des oppositions des habitants.»

H. K.