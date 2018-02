La terre a tremblé à Aokas

Par DDK | Il ya 3 heures 57 minutes | 341 lecture(s)

Un tremblement de terre a été ressenti, hier après-midi, à travers toute la région du littoral Est de Bejaia. Il s’agit d’une secousse tellurique d’une magnitude de 4,1 sur l’échelle de Richter, survenue à 15 h 27 et localisée à 6 kilomètres au sud-ouest de la station balnéaire d’Aokas, indique le centre de recherche en astronomie et géophysique. Fort heureusement aucun dégât matériel ni victimes humaines ne sont à signaler. Il y a eu plus de peur que de mal. Depuis quelques semaines, une série de secousses de faible magnitude a été enregistrée dans la région de Bejaia, conséquence du mouvement tectonique des plaques de la couche terrestre.

A. Gana