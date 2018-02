Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 174 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Parlez-nous de l’association Touiza Solidarité?

Annie Takarli : Nous sommes une association vouée à l’accompagnement des populations fragilisées dans le Maghreb, voire un peu plus loin, dans les pays comme le Sénégal et le Niger depuis 2012. Nous apportons notre savoir-faire dans le montage des projets de culture et d’économie sociale. Nous partons des potentialités des territoires, qu’elles soient culturelles ou autres, pour établir des programmes qui mettent en synergie plusieurs personnes. Actuellement, nous travaillons avec des associations locales sur un projet implanté à Boghni à Tizi-Ouzou, le projet CODISOL, où nous accompagnons des femmes artisanes dans les métiers du tissage, de la vannerie et de la poterie.

À part le souci d’aider ces populations à se prendre en charge, quels sont les autres objectifs de ces projets ?

Sauvegarder les savoir-faire locaux à travers des démarches d’économie sociale, le développement humain, l’adaptabilité en termes de création des liens utiles entre des personnes auparavant disparates. À ce titre, il est utile de rappeler que la Kabylie possède une grande population en France, qui est une richesse. Nous veillons à créer des liens entre les populations des différentes localités, et ce, pour permettre un enrichissement mutuel qui circule dans tous les sens.

Revenons au «pommier des orphelins», quel est le rôle joué par votre association ?

L’association Etoile culturelle d’Akbou active dans différents domaines qui relève tant du culturel, du social que de la protection de la nature. Elle œuvre pour l’épanouissement des populations locales dans divers domaines. L’association Des grandes personnes d’Aubervilliers permet, elle, au plus grand d’accéder à la culture via la rue qu’elle considère comme lieu de convivialité et de sociabilité par excellence. Quant à notre projet, le pommier des orphelins, nous assurons la coordination entre les différents intervenants et nous aidons dans la recherche des financements.

Propos recueillis par B. S.