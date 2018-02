Un nouveau projet à Boghni

Par DDK | Il ya 5 heures | 346 lecture(s)

Dans le cadre de la conférence sur le partenariat algéro-français, l’association française Touiza Solidarité, a annoncé la création d’un nouveau projet portant sur l’artisanat dans la région de Boghni, au sud du chef-lieu de la wilaya. Les quatre communes de la daïra précitée sont toutes concernées par ce projet qui vise à innover dans cette activité, et la mettre à la disposition des nouvelles générations. Des associations de France appuient le projet qui est, en outre, soutenu par les directions locales de l’artisanat, de la culture et les assemblées élues de la wilaya ainsi que des communes concernées. Dans le cadre de cet investissement, donc, M. Khandriche, secrétaire général de ladite association, fera savoir que 35 personnes ont profité d’une formation, 13 autres d’un financement, et 16 stages ont été organisés. Pour rappel, l’association Touiza contribue, dira son SG, au financement des projets à hauteur de 200 000 DA à 400 000 DA. Ce dernier fera un bilan exprès des activités de son association évoquant le projet autour de Taksebt. S’agissant de son bilan, il indiquera que l’association a financé jusqu’à aujourd’hui 197 projets, et a participé à des accords de coopérations et aux actions de formation pour les élus. Pour le projet d’activité économique autour de Taksebt, il indiquera que le rôle de l’association est l’accompagnement des porteurs de projets. Il fera savoir que le financement a été fait à 63% par la coopération Française. Les bénéficiaires sont à 55% des femmes, dont la tranche d’âge de moins de 35 ans est de 42 %. Les activités essentielles sont l’artisanat, la couture et l’élevage. Dans le cadre de ce projet, des échanges entre les deux pays ont été entrepris. Le SG de Touiza notera que l’expertise réalisée par son association a relevé que la wilaya de Tizi-Ouzou recèle de très importantes potentialités à valoriser, notamment les ressources humaines, naturelles, et la proximité de la capitale.

K. H.