16 missions de soins réalisées en 2 ans

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 199 lecture(s)

Depuis la signature d’un accord de partenariat, en février 2015, les professeurs et praticiens spécialistes stéphanois ont effectué 16 missions de soin dans diverses spécialités, d’une durée de 5 à 7 jours à Béjaïa, indique le chargé de communication du CHU Khellil Amrane. Cette convention a pour objectif d’améliorer la formation des personnels ainsi que l’organisation des soins au niveau du CHU de Béjaïa. Ce sont, en effet, les objectifs recherchés par le médecin de l’hôpital du Gier, Dr. Bachir Sahi, initiateur de la convention médico-universitaire, signée entre Béjaïa, sa ville natale et St. Étienne où il exerce. Il y a eu, au bloc du CHU Khellil Amrane, des interventions chirurgicales viscérales pédiatriques en orthopédie adulte, en orthopédie pédiatrique et en chirurgie maxillo-faciale, ainsi que des orientations et conseils en hygiène hospitalière, en psychiatrie, en organisation des soins infirmiers et des formations en psychologie médicale et en gériatrie. Dans le volet de la rééducation pédiatrique, une équipe médicale française a sillonné toute la wilaya, durant toute une semaine, pour faire un état des lieux et faire part des recommandations nécessaires. C’est ainsi que 45 enfants qui présentaient des pathologies lourdes et 5 adultes ont été opérés par ces praticiens français. En scrutant le bilan de cet accord, il en ressort aussi que des médecins généralistes, des psychologues, des psychiatres, des paramédicaux, des praticiens et étudiants en gériatrie ont bénéficié de la formation prodiguée dans ce cadre. D’ailleurs, 36 cadres paramédicaux, issus du CHU de Béjaïa et des différents hôpitaux de la wilaya, ont été promus hygiénistes devant des référents en hygiène hospitalière, en plus des six étudiants de la faculté de médecine de Béjaïa qui ont bénéficié d’un stage de gériatrie d’une durée d’un mois en France. Trois kinésithérapeutes ont bénéficié d’un stage allant de 1 à 3 mois à Saint-Étienne, ce qui fait qu’à ce jour une brochette de praticiens spécialistes du CHU de Béjaïa ont côtoyé des collègues stéphanois. D’un autre côté, deux étudiants stéphanois internes, spécialistes en gynécologie et réanimation médicale à Marseille, ont séjourné, pendant un mois à Béjaïa.

A. Gana