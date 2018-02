Forum d’affaires FCE-MEDEF, hier, à Alger

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 203 lecture(s)

Un forum d’affaires a été organisé, hier à Alger, par le Forum des chefs d’entreprises (FCE) et une cinquantaine d’entreprises du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont des grands groupes et des PME. La délégation du MEDEF a entamé, hier, sa visite à Alger, dans le cadre de la création d’un Conseil d’affaires algéro-français et la signature de deux mémorandums d’entente. «Je fonde beaucoup d'espoirs sur ce Conseil d'affaires pour franchir une nouvelle étape dans le renforcement et la refondation de la coopération économique entre nos deux grandes Nations, refondation amorcée, depuis une vingtaine d’années par les plus hautes autorités de nos deux pays. Ce conseil d’Affaires aiguillera nos entreprises, avec pragmatisme, vers les opportunités de partenariat, grâce à un réseau efficace et intelligent», a déclaré, Ali Haddad, président du FCE, dans son allocution, lors de ce forum d’affaires. Et d’ajouter : «Je me dois de préciser ici que c’est notre Premier Ministre, Monsieur Ahmed Ouyahia, qui nous a exhortés à mettre en place ce cadre structuré pour identifier et initier des projets d’investissements mixtes». Ce Conseil d’Affaires impulsera, a-t-il soutenu, des partenariats sectoriels ciblés entre les entreprises algériennes et les entreprises françaises dans des secteurs pointus, pour la création de filières technologiques et industrielles. «Mieux encore, nous mettrons en place des écosystèmes d'innovation et de recherche communs qui consolideront la compétitivité de nos entreprises dans un monde qui avance à grande vitesse», a-t-il dit. Selon le président du MEDEF, Pierre Gattaz, «c’est la plus importante délégation du MEDEF qui soit venue en Algérie. Cela témoigne de l’importance accordée par notre secteur privé à la coopération économique avec l’Algérie. Nous sommes venus pour essayer de concrétiser trois actions importantes : valoriser les talents que nous partageons, renforcer le partenariat entre nos communautés d’affaires et donner la priorité à la jeunesse et à l’entreprenariat». Il a indiqué que la diaspora algérienne en France «est une forte richesse et un support pour co-construire l’avenir des deux pays», en appelant à exploiter les grandes mutations que connaît le monde comme la transformation énergétique, la révolution numérique et les évolutions migratoires, pour relever en commun les défis en matière de croissance et d’emploi. Le même responsable a affiché son souhait d’avoir l’entreprenariat et un partenariat «gagnant-gagnant et durable». «L’heure est à la réalisation. Ce forum est l’occasion de renouveler formellement notre partenariat», a-t-il dit.

Samira Saïdj