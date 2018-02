Douze personnes évacuées en 48h

Par DDK | Il ya 5 heures | 340 lecture(s)

Pas moins de douze personnes ont été sauvées et secourues d’une mort certaine, durant les dernières 48 heures, dans la ville de Bouira, après avoir inhalé du monoxyde de carbone provenant d’appareils défectueux fonctionnant au gaz naturel, ont indiqué, hier, les services de la Protection civile de la wilaya de Bouira. En effet et selon la même source, c’est durant la soirée d’avant-hier mardi que les premiers cas d’intoxication au monoxyde de carbone ont été signalés. Il s’agit de quatre personnes issues d’une même famille (le père 36 ans, la mère 30 ans et leurs deux filles de 3 ans chacune), résident au quartier Harkat de la ville de Bouira. Les victimes qui souffraient d’une détresse respiratoire ont été toutes évacuées par les éléments de la Protection civile vers les urgences de l’hôpital Mohammed Boudiaf, où elles étaient prises en charge. Durant la même soirée et toujours dans la ville de Bouira, une autre famille composée de quatre personnes, résident au lotissement Amar Khodja, à la sortie ouest du chef-lieu de la wilaya, a également été sauvée pendant la soirée du mardi dernier vers 22h, après avoir inhalé du monoxyde de carbone dégagé d’un chauffe-bain défectueux, ajoute la même source. Il s’agit d’un couple et deux de leurs enfants, pris de soudains vomissements et qui ont été secourus sur place par les médecins de la Protection civile avant d’être acheminés vers les urgences de l’hôpital de Bouira, où ils ont été pris en charge, a conclu la même source. La liste des victimes d’une intoxication au gaz naturel ne s’est pas arrêtée là, puisque quatre autres personnes ont été sauvées in-extremis au petit matin d’hier mercredi, au niveau de la cité des 56 logements de la ville de Bouira. D’après la Protection civile, les quatre victimes (deux femmes et deux filles âgées entre 5 et 39 ans) qui appartiennent à la même famille, ont été exposées au monoxyde de carbone provenant d’un chauffe-eau défectueux vers 6h du matin. L’intervention rapide des secours a permis de réanimer ces personnes et leur prodiguer sur place les soins nécessaires, avant d’être évacuées vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira. Avec ces 12 nouveaux cas d’intoxication, le nombre global de personnes incommodées par des émanations de monoxyde de carbone à l’intérieur de leurs domiciles s’élève à 45 cas depuis le début du mois d’octobre dernier, dont un cas de décès qui a été enregistré sur le territoire de la wilaya de Bouira. Selon la Protection civile, ces cas ont été enregistrés au niveau de plusieurs communes de la wilaya, particulièrement celles raccordées récemment au gaz naturel, à l’image de Dechmia, Ridane, Ait-Laâziz et Dirah, mais aussi à Sour El-Ghozlane, Bordj Okhriss, Bouira et Ath-Leqsar. Notre source précise que dans l’ensemble de ces cas, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour sauver les victimes et les évacuer vers les structures de soins. L’unique cas de décès enregistré était celui d’une vieille dame de 68 ans, originaire de la ville de Sour El-Ghozlane, et qui une fois hospitalisée à l’hôpital de Sour El-Ghozlane, a succombé à l’asphyxie. Ces cas d’intoxications sont principalement dus à la défectuosité des appareils de chauffage et au manque ou à l’absence totale d’aération. Pour rappel, la direction de la Protection civile de Bouira a lancé, au mois de novembre dernier, une vaste campagne de sensibilisation et d’information sur les dangers de la mauvaise utilisation du gaz naturel. Une caravane de sensibilisation, composée d’éléments de la Protection civile, de secouristes, de bénévoles de la DJS, de représentants de la SDC de Bouira et aussi de médecins, a visité 15 communes de la wilaya. À chaque fois des conférences et des simulations ont été présentées, notamment dans les établissements scolaires ou ceux des jeunes. Des conseils étaient aussi fournis au profit des citoyens de chaque commune sur les risques que représente une mauvaise utilisation du gaz naturel et les guider vers une consommation d'énergie sûre et rationnelle, en plus des premières indications de secours et d’interventions en cas d’intoxication confirmée.

Oussama Khitouche