Le wali octroie 100 aides à l’habitat rural par commune

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 520 lecture(s)

Le sujet le plus sensible abordé par l’ensemble des maires est sans nul doute celui relatif aux aides à l’habitat rural. Des aides très demandées et rarement satisfaites à cause de certains bénéficiaires n’ayant pas achevé leurs constructions. «Nous serons intransigeants envers ces contrevenants, soit ils achèvent leurs bâtisses, soit ils remboursent les tranches encaissées. Il n’est plus question d’attendre indéfiniment leur bon vouloir d’autant plus que des demandeurs nécessitant vraiment un toit sont pénalisés par ces attentes», indiquera M. Limani à l’adresse des maires présents. Pourtant et malgré les demandes parfois dépassant les moyens de la wilaya, le wali octroiera près de 100 logements ruraux par commune. Un quota qu’il espère suffisant du moins dans un premier temps.

H. B.