Sept personnes arrêtées

L’affaire de l’agression et du kidnapping du vendeur d’une bijouterie, dans la cité des 90 logements de la commune de Kadiria, à une vingtaine de kilomètres au Nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira, a été enfin élucidée par les services de la Police, a assuré avant-hier, un communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Pour rappel, les faits de cette affaire, digne des films d’Hollywood, remontent au 7 janvier dernier, quand, vers 15h, le vendeur de cette bijouterie, répondant aux initiales S A, a été surpris par l’intrusion de 4 individus, armés de grands couteaux et autres armes blanches, qui l’ont agressé et lui ont asséné plusieurs coups à la tête, avant de le kidnapper à bord d’un véhicule de marque Peugeot Partner et de l’emmener vers une destination inconnue. Ce n’est que vers 18h30 que les éléments de la police de Kadiria ont reçu des informations faisant état de la présence du vendeur au niveau des urgences de l’hôpital de Lakhdaria. Ce dernier avait été retrouvé, blessé et abandonné, près du tunnel de Djebahia, sur l’autoroute Est-Ouest. Il avait été évacué à l’hôpital par des usagers de l’autoroute. Après s’être rétabli de ses blessures, le vendeur a délivré les faits aux enquêteurs de la Police. Selon la victime, quatre personnes inconnues se sont introduites à l’intérieur du magasin, l’ont agressé et embarqué dans leur véhicule. Après l’avoir mené dans un lieu isolé, ses ravisseurs l’ont interrogé tout en le menaçant avec des armes blanches, sur les lieux que fréquentait le propriétaire du magasin et le lieu de résidence de celui-ci. Ils le questionnèrent également à propos des journées et des méthodes d’approvisionnement et de stockage du magasin. Les ravisseurs ont par la suite, abandonné le jeune vendeur blessé au bord de l’autoroute. La victime a aussi raconté que les criminels l’ont délesté de son téléphone portable et des clés du magasin, avant de prendre la fuite vers une destination inconnue. Au cours de l’enquête enclenchée par les services de la Police, et grâce à des informations fournies par des témoins de la scène du kidnapping, les enquêteurs ont pu déterminer le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé lors du rapt. Le propriétaire du véhicule en question a ensuite été identifié, ainsi que son lieu de résidence dans la commune de Reghaia, dans la wilaya d’Alger. Après une autorisation de prorogation de la compétence territoriale, délivrée par le procureur de la République, les éléments de la Police de Kaidiria se sont déplacés vers la commune de Reghaia et ont procédé à l’interpellation du propriétaire du véhicule, qui est le premier suspect dans cette affaire, affirme le communiqué de la Police. Toujours selon la même source, le premier accusé et une fois confronté aux enquêteurs et aux preuves faisant état de son implication directe dans cette affaire, a tout de suite avoué les faits et dénoncé ses complices, au nombre de six, issus de la même localité de Reghaia. Parmi ces derniers, un jeune originaire de Kadiria, ce qui explique leur connaissance de la région, du quartier et de la situation du magasin. Les six membres du gang ont été tous arrêtés, explique encore le communiqué de la Police. Ils ont tous été présentés devant le procureur de la République, près le tribunal de la Lakhdaria et des chefs d’inculpation de constitution d’un groupe de malfaiteurs, de kidnapping à l’aide d’un véhicule, d’agressions et de menaces à l’aide d’armes blanches avec préméditation et cambriolage, ont été formulés contre eux.

Oussama Khitouche