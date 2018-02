Deux individus interpellés à Sour El-Ghozlane

Par DDK | Il ya 4 heures 55 minutes | 170 lecture(s)

Deux cent soixante trois comprimés de psychotropes, une quantité de kif traité, des prescriptions médicales et une somme d’argent de 18 000 DA ont été saisis et deux personnes ont été arrêtées, la semaine dernière, par la Brigade de la police judicaire (BMPJ) à Sour El-Ghozlane. Selon la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Bouira, c’est suite à une simple opération de contrôle que les policiers ont intercepté deux individus en possession de cette importante quantité de stupéfiants. Les deux personnes, répondant aux initiales de R.M.L. et M.S.A. et résidant à Sour El-Ghozlane, étaient à l’intérieur d’un véhicule de type Peugeot 206, stationné près d’un quartier de cette ville. Ils présentaient des comportements suspects pour les policiers qui ont décidé de les intercepter, de les soumettre à un contrôle d’identité et de procéder à la fouille de leur véhicule. Par conséquent, une importante quantité de produits prohibés a été retrouvée, dissimulée à l’intérieur du véhicule. Selon le communiqué de la police, il s’agit de trois boites de médicament «Prégabaline Beker 150 mg», de trois boites de médicament «prégaba 300 mg», avec 83 capsules, soit un total de 263 comprimés de stupéfiants destinés à la commercialisation. Le communiqué de la police ajoute aussi que quatre ordonnances médicales, délivrées par des médecins spécialisés en psychiatrie, ont été aussi retrouvées sur les deux prévenus. Deux de ces ordonnances ont été délivrées au nom de R.M.L., l’une des deux personnes arrêtées. Les deux autres ordonnances ont été délivrées pour d’autres personnes qui répondent aux initiales de M.A. et J.B. Cela dit, la Police ne précise pas si ces deux dernières personnes ont été identifiées ou arrêtées, ou encore s’il s’agissait d’une falsification de noms dans le but de s’approvisionner ces médicaments prohibés. Le communiqué de la police précise également qu’une somme de 18 000 DA et deux cigarettes de kif traité ont été retrouvées sur les deux personnes. La somme d’argent constituerait probablement les rentes de ce commerce illégal. Ainsi, les deux prévenus ont été présentés devant le Procureur de la république, au tribunal de Sour El-Ghozlane, et un dossier criminel a été établi à leur encontre. Ces derniers sont accusés de consommation et de possession illégale de médicaments prohibés sans justification médicale, en vue de les commercialiser, souligne encore le document de la Police.

O. K.