Comment relancer le bijou d’Ath Yenni ?

Des journées d’études sur le bijou traditionnel d’Ath Yenni seront organisées les 14 et 15 février prochains dans cette localité, sous la thématique «Le bijou d’Ath Yenni, un patrimoine et un savoir-faire, entre déclin et dynamique économique: quelles perspectives ?»

Cette activité a pour objectif la mise en œuvre d’un programme de restructuration et relance des activités par la levée de contraintes. Ce projet, dit-on, prend place dans la perspective de la création de la maison d’artisanat dans cette commune et de renforcer une dynamique économique locale inhérente aux activités liées à la bijouterie traditionnelle et au tourisme local. Les artisans, universitaires, spécialistes du développement local, responsables d’institutions locales et régionales, se relaieront, explique-t-on, dans la fiche du projet pour échanger sur ce secteur. L’objectif étant, en outre, de poser un diagnostic pertinent sur la situation de la bijouterie traditionnelle dans cette commune à fortes potentialités, mais «peu valorisée». Le défi est de préserver ce savoir-faire, valoriser ces métiers d’arts qui participent au développement local et durable. Pour ce faire, les organisateurs, notamment l’association des artisans bijouterie d’Ath Yenni, et ces partenaires dont la Chambre de l’artisanat, vont devoir élaborer un plan de travail de mise en œuvre des recommandations à la fois sur les doubles volets de levée de contraintes bureaucratiques, et d’accompagnement des artisans dans la reprise ou la consolidation de leurs activités. Il s’agira aussi, explique-t-on, de viser l’amélioration de l’environnement institutionnel en lien avec l’exercice des activités de la bijouterie traditionnelle, notamment en contribuant à une simplification des procédures et démarches administratives dans les domaines de fiscalité, de la formation, transmission et survie du métier, les approvisionnements, la commercialisation, la contrefaçon et le label. Tout au long de ces deux journées d’études donc, plusieurs activités et conférences sont programmées, auxquelles des chercheurs, universitaires spécialistes et écrivains, entre autres, M. Slimane Hachi, M. Idir Ahmed Zaid, Mme Malika Ahmed Zaid, M. Achit Belkacem, M. Ali Sayad et M. Berkine directeur de la Chambre du commerce, vont prendre part.

Kamela Haddoum.