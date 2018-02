Un groupe de soutien aux terroristes arrêté à Lakhdaria

Par DDK | Il ya 4 heures 55 minutes | 232 lecture(s)

Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été identifiés et arrêtés dans la wilaya de Bouira, par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP), mercredi dernier, a annoncé jeudi un communiqué de presse du ministère de la Défense nationale (MDN), publié sur son site internet. Selon le même communiqué, c’est sur la base de renseignements et après une enquête approfondie que les cinq membres de ce groupe de soutien aux terroristes ont été arrêtés. Le communiqué du MDN précise aussi que 2 bombes de confection artisanale ont été détruites durant la même journée, dans la wilaya de Bouira : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement combiné de l'Armée Nationale Populaire a arrêté, le 7 février 2018, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Bouira (1ère RM), tandis que deux (2) bombes de confection artisanale ont été détruites dans la même wilaya», lit-on dans le communiqué du MDN, qui ne mentionne pas le lieu exact de l’arrestation ni celui de la découverte des deux bombes artisanales. Une source sécuritaire locale nous a assuré, jeudi dernier, que les 5 éléments du groupe sont tous originaires de la commune de Lakhdaria, à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de la wilaya de Bouira et que l’enquête est toujours en cours. Les individus arrêtés fournissaient des aides logistiques, de la nourriture, des vêtements et des informations aux groupes armés actifs dans les maquis de la région. Juste après cette arrestation, des éléments de l’armée nationale ont enclenché une vaste opération de ratissage dans les zones montagneuses proches de cette commune, à savoir les monts de Djerrah et de Beni Khelfoun à la frontière entre les wilayas de Bouira et de Boumerdes. Une opération au cours de laquelle, les deux bombes de fabrication artisanale ont été découvertes et détruites par les soldats de l’ANP, ajoute notre source.

Bachir A.