Des mises en demeure adressées aux enseignants grévistes

Le ton s’est durci entre le ministère de l’Éducation nationale et le Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapeste).

Face à l’intransigeance de cette entité syndicale qui poursuit toujours sa grève illimitée, la première responsable du secteur a mis ses menaces à exécution. Des mises en demeure ont été adressées aux enseignants grévistes, les sommant de reprendre le travail. «Nous avons entamé la procédure par l’envoi des mises en demeure aux enseignants grévistes les enjoignant de reprendre les cours», a affirmé, avant-hier, l’inspecteur général du ministère de l’Éducation, Nadjadi Messeguem. S’exprimant sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, le représentant du ministère de l’Éducation a indiqué que «des milliers d’enseignants, en grève depuis le 26 novembre dernier, ont repris leurs postes de travail après réception des mises en demeure envoyées par la tutelle.» Pour illustrer ses propos, l’invité de la radio nationale affirme : «Plus de 2 000 enseignants ont rejoint, mercredi passé, leur poste travail, alors qu’entre 500 et 600 enseignants de la wilaya de Blida risquent la radiation», a-t-il encore ajouté. En dépit de la grève illimitée du Cnapeste qui se poursuit toujours, M. Nedjadi Messeguem a écarté l’hypothèse d’une année blanche. Tout en estimant que les élèves sont victimes et pris en otage par ce mouvement, M. Messeguem a tenu à assurer que «le ministère évitera l’année blanche et ces élèves iront aux examens scolaires dans de très bonnes conditions.» Le représentant du ministère a fait savoir, dans ce cadre, que «la tutelle a fait appel aux vacataires pour dispenser des cours, afin de rattraper le retard enregistré, à l'instar de la wilaya de Blida où 426 enseignants remplaçants ont été recrutés.» Il précise, également, que les grévistes de la wilaya de Tizi-Ouzou ont, eux-aussi, été remplacés. L'intervenant de la radio algérienne dira sur ce dernier point que des inspecteurs ont été réquisitionnés afin de suivre le travail de ces vacataires à travers, entre autres, des visites aux enseignants en classe et la tenue des journées pédagogiques. En ce qui concerne, en outre, les autres wilayas où les enseignants sont en grève illimitée depuis le 30 janvier dernier, en signe de solidarité avec ceux de Béjaïa et Blida, M. Messeguem a fait savoir : «Nous ne sommes pas inquiets puisque nous sommes à une semaine d’arrêt seulement.» Il relève, néanmoins, qu’un dispositif «a été mis en place si la situation venait à perdurer.» Revenant sur les mesures de radiation à l'égard des enseignants grévistes, M. Messeguem affirme : «Le ministère est en droit d’user de ce moyen légal pour mettre fin à ce mouvement de protestation, que la justice a déclaré illégal», a-t-il rappelé, faisant à cet effet, appel à la sagesse des enseignants, afin d’éviter, a-t-il dit, «la radiation.» En dépit des mesures de radiation à l'encontre des grévistes, le Cnapeste se dit déterminé à poursuivre sa grève illimitée jusqu'à satisfaction de ses revendications.

