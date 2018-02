Des dizaines de lycéens ont manifesté jeudi

Par DDK | Il ya 4 heures 55 minutes | 280 lecture(s)

Des dizaines de lycéens ont défilé, avant-hier, dans les rues du chef-lieu de wilaya de Béjaïa pour réclamer leur droit à la scolarité. Les manifestants, peu nombreux, ont ensuite improvisé un rassemblement devant le siège de la wilaya à l’effet de faire part au wali de leur inquiétude s’agissant des retombées de la grève illimitée du Cnapeste sur leur cursus. Par leur action, ces derniers voulaient notamment solliciter le wali à intervenir pour mettre fin au bras de fer entre le syndicat Cnapeste et la DE. Un conflit qui n’a que trop duré, pénalisant lourdement les élèves des trois paliers. «Nous voulons voir le wali et lui faire part de notre colère que nous ne pouvons plus contenir», criait au mégaphone l’un des manifestants. La manifestation des lycéens, a-t-on constaté, a été encadrée par des membres de la Fédération des associations de parents d’élèves de la wilaya de Béjaïa. Par ailleurs, le bureau de wilaya du Cnapeste invite les délégués des établissements et l’ensemble de ses adhérents à venir assister aux conférences régionales qui se tiendront demain, dimanche, au niveau du lycée Krim Belkacem de Souk El Tenine, CEM Chahid Meziani Belkacem de Béjaïa, CEM 800/300 d’Amizour, lycée Taos Amrouche- Sidi Aïch et le lycée Hafsa d’Akbou.

F.A.B.