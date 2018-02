Un étudiant agressé à l’arme blanche

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 397 lecture(s)

Le principal campus de l’université Akli Mohand-Oulhadj de Bouira a été, avant-hier, le théâtre de nouvelles scènes de violence entre étudiants. En effet, un étudiant de troisième année de la faculté des sciences humaines et sociales, répondants aux initiales H A et originaire de la commune de Sour El-Ghozlane, a été poignardé par un autre étudiant de la même faculté. Il a été grièvement blessé et son état a nécessité une évacuation vers les urgences de l’hôpital de Bouira. Selon des témoins, l’agression a eu lieu, après qu’une rixe a éclaté entre les deux étudiants, vers 14h, près la faculté. L’altercation verbale s’est vite envenimée et l’un des deux étudiants a sorti un couteau et asséné deux coups au second. Des agents de la sécurité sont immédiatement intervenus et l’étudiant blessé a été évacué vers l’hôpital de Bouira, où il a été admis au service de réanimation, avant d'être transféré vers Alger dans un état critique. Quant à l’étudiant agresseur, originaire de la ville de Bouira, il a été remis par les agents de sécurité de l’université aux policiers de la quatrième sûreté urbaine de Bouira. Nous ignorons, pour l’instant les raisons de cet incident déplorable, une enquête interne a été ouverte par le service de sécurité de l’université. Cette nouvelle scène de violence, à l’intérieur même de l’enceinte universitaire, a provoqué émoi et consternation chez les étudiants et les enseignants. Pour rappel, ces derniers ont, à maintes reprises, dénoncé l’insécurité qui règne à l’intérieur des deux campus de l’université de Bouira, notamment à travers des actions de protestation et des mouvements de grève. Par ailleurs, et au cours de la même journée de jeudi, un autre incident regrettable s’est produit dans un milieu scolaire de la localité de Raouraoua, sise à une trentaine de kilomètres au sud de la wilaya, où un élève de 15 ans du CEM de la localité a poignardé un camarade de classe de 14 ans. Selon une source locale, c’est à la sortie des classes, à midi, que l’agression a eu lieu, juste devant le portail de l’établissement. C’est une altercation verbale qui aurait là aussi mal tourné entre les deux adolescents. La victime a été transportée vers les urgences de l’hôpital d’Aïn-Bessem. Fort heureusement, sa blessure n’est pas aussi grave que l’acte en lui même. L’agresseur a été convoqué, accompagné de son père, par la brigade de gendarmerie locale et une enquête a été ouverte suite à la plainte déposée par les parents de la victime.

O. K.