Le maire à la rencontre des comités de villages

Le maire des Ouadhias, M. Akir Youcef, s’est réuni, hier, avec les neuf comités de villages de la commune, au niveau du village d’Aït Abdelkrim.

«Comme promis lors de la dernière campagne électorale, nous sommes sur le terrain pour discuter et échanger avec les comités des villages, afin de tracer collégialement une feuille de route en vue de concrétiser une gestion participative. Aujourd’hui, nous avons rencontré les neuf comités de villages des Ouadhias-tribus, pour recenser les doléances et les préoccupations que nous prendrons en charge dans le cadre des programmes communaux de développement et celles que nous transmettrons aux autorités compétentes pour les satisfaire dans le cadre des programmes sectoriels», a-t-il expliqué. Interrogé à propos des demandes formulées par les représentants des villageois, le maire dira : «La principale revendication des comités est l’achèvement du projet de raccordement au gaz naturel et l’extension du réseau de l’électricité. Il est inconcevable que des villages entiers n’aient toujours pas le gaz naturel et que des centaines de foyers ne soient pas raccordés au réseau électrique. Nous ferons de notre mieux pour faire parvenir ces deux commodités aux villages. Ce sont des doléances que nous ne pourrons pas prendre en charge dans le cadre des PCD, mais nous allons multiplier les démarches auprès des direction concernées pour les faire aboutir». A rappeler que la semaine dernière, le maire avait rencontré le comité de village de Tagmount el Djedid qui avait surtout soulevé le problème de l’assainissement. Le P/APC s’est alors engagé «à réaliser des tronçons d’assainissement dans le cadre des PCD selon les priorités et les moyens disponibles». La semaine prochaine, le maire prévoit de rencontrer les comités de quartiers de la ville et les associations pour tracer une feuille de route. S’agissant de l’installation du conseil consultatif, l’édile communal signalera : «Une fois toutes les rencontres terminées et les doléances recensées, nous procéderons, au début du mois de mars, à l’installation du conseil consultatif qui regroupera les notables et les représentants de la société civile, en vue d’appliquer la feuille de route et le programme d’action», conclura le maire.

Hocine T.