Un autre élément de soutien arrêté

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 190 lecture(s)

Un élément de soutien à des groupes terroristes a été arrêté par l’armée nationale populaire (ANP) vendredi dernier dans la wilaya de Bouira, c’est ce qu’a fait savoir le Ministère de la défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a arrêté, le 9 février 2018 à Bouira/1°RM, un (1) élément de soutien aux groupes terroristes», lit-on dans le communiqué du MND. Celui-ci ne précise cependant pas le lieu de l’arrestation de cet individu, ni la relation de cette nouvelle opération antiterroriste avec celle entamée mercredi dernier à Lakhdaria, une localité sise à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Bouira, au cours de laquelle cinq éléments d’un groupe de soutien aux terroristes ont été identifiés et arrêtés et où deux bombes de fabrication artisanale ont été détruites. Une source sécuritaire locale a confirmé la relation entre ces deux opérations. En effet et selon la même source, l’individu arrêté vendredi dernier par une force combinée de l’armée et de la gendarmerie nationale, n’est autre que le sixième élément du groupe de soutien aux terroristes démantelé mercredi dernier près de Lakhdaria. La même source ajoute que ce sixième élément a été arrêté suite à de longues recherches des services de sécurité, près de son domicile familial sis au niveau de la commune d’Aomar, une région du nord-ouest de la wilaya de Bouira non loin de la wilaya de Tizi-Ouzou. Toujours selon la même source, des informations ont été fournies par les cinq individus arrêtés, faisant état de l’implication d’une sixième personne dans le soutien logistique et matériel aux terroristes. Il s’agit du dénommé K.F âgé de 45 ans. Ce groupe de soutien serait en contact permanant avec une ou plusieurs cellules de l’organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) qui écument les maquis de Lakhdaria, Kadiria et Draâ El-Mizane dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Ils fourniraient aussi à ces groupes terroristes des aides matériels et logistiques, notamment des téléphones portables, de la nourriture, des vêtements, ainsi que des informations sur les déplacements des services de sécurité et des troupes de l’armée dans cette région, affirme notre source, qui souligne que l’opération de ratissage lancée depuis mercredi dernier, près de Lakhdaria, se poursuit toujours, malgré les mauvaises conditions climatiques. Les militaires de l’ANP, appuyés par des unités d’élite et des équipes du géni-militaire et des télécommunications, traquent le reste des groupes terroristes dans les massifs de Djerrah et de Ben Khelfoun près de la commune de Lakhdaria. Par ailleurs, les six éléments de ce groupe de soutien ont été tous présentés au procureur de la République près du tribunal de Lakhdaria, qui a ordonné leur placement en détention provisoire, en attendant la fin du travail des enquêteurs des services de sécurité. Ces derniers seront poursuivis pour les chefs d’inculpation, de formation d’un groupe de malfaiteurs, aide logistique et matériel à des groupes terroristes armés, apologie du terrorisme, dissimulation de données sécuritaires et surveillance des services de sécurité.

Bachir A.