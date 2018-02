Quelle vocation économique pour la wilaya ?

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 214 lecture(s)

L’intérêt grandissant des étrangers pour l’investissement dans la wilaya de Tizi-Ouzou est motivé par les réalisations en matière de projets structurants de ces dernières années. En plus des atouts naturels de la wilaya de Tizi-Ouzou, ces projets comme la pénétrante, les zones d’activités et les lignes ferroviaires la rendent plus attractive. Mais est-ce suffisant ? Le récent séminaire qui s’est tenu ce week-end à la Maison de la culture de Tizi-Ouzou a remis sur le tapis, d’un côté, les nombreuses potentialités de la wilaya et, dans un autre côté, a révélé une faille importante ; Cet énorme potentiel de pêche qui consiste à donner une vocation spécifique à l’économie de la wilaya de Tizi-Ouzou. Après les efforts de l’État qui ont consisté à doter la wilaya de projets structurants, comme la pénétrante à l’autoroute Est-ouest, la ligne ferroviaire, les zones d’activités et les barrages, l’effort serait plus porteur s’il est orienté vers une stratégie qui consiste à donner une vocation à la wilaya. Car de l’avis d’un grand nombre d’économistes, un territoire ne peut pas se développer en tout. L’effort serait plus porteur s’il est concentré dans un seul créneau. Et c’est à cela que doit servir la réflexion. Des réponses sont, d’ailleurs, attendues à cette question lancinante. Le prochain séminaire attendu dans quelques mois dans le cadre du partenariat algéro-français, pourrait apporter des réponses. Après avoir soulevé les atouts et les potentialités conjuguées à la volonté réciproque pour le partenariat, la question pour trouver le créneau d’investissement porteur est désormais posée aux deux parties. Avec une richesse artisanale, culturelle et géographique, la wilaya n’est-elle pas à vocation touristique ? Avec une agriculture de montagne, pêche et élevage, ne peut-elle pas avoir une vocation agricole ? Constituant un gisement inestimable de matière grise, essentiellement dans les technologies, formé à l’université Mouloud Mammeri, la wilaya n’a-t-elle pas le droit de vouloir devenir une Silicon Valley algérienne ? Des atouts très importants mais qui ne profitent pas totalement s’il y a manque de vision claire. Il y a dispersion d’énergie à cause de l’absence d’une véritable vocation qui puisse aspirer les énergies pour un objectif bien déterminé. Une vocation qui constituerait le pivot catalyseur d’énergies et de financements.

Akli. N