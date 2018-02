Quatre morts et 27 personnes incommodées en deux jours

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 249 lecture(s)

Les services de la Protection civile ont fait état de quatre personnes qui ont trouvé la mort et 27 autres incommodées par le monoxyde de carbone, en deux jours, au niveau de plusieurs wilayas du pays. «Durant la période allant du 8 au 10 février 2018, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 27 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant des appareils de chauffage dans leurs domiciles à travers les wilayas de Batna, Médéa, Mila, Djelfa, Tizi-Ouzou, et El Bayadh», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la Direction générale de la protection civile. Cette dernière a fait état «de quatre personnes décédées asphyxiées, suite à l’inhalation de monoxyde de carbone (CO) émanant du chauffage d’une habitation, sise à la cité Sidi Djilali, à la commune et daïra de Sidi Bel Abès». Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont enregistré 5 046 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. En effet, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, durant cette période, dont six accidents ayant causé sept décès sur les lieux d’accidents et 11 personnes blessées «traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile». Le bilan le plus lourd a été enregistré à la wilaya de Tamanrasset avec trois personnes décédées sur les lieux d’accident et une autre blessée, suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur la RN55, dans la commune d’Abalessa, daïra de Silet. La même source a fait savoir également que les secours de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 11 incendies urbains au niveau des wilayas de Médéa, Constantine, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Skikda, M’Sila, Aïn Defla et Mascara, «causant le décès d’une personnes (carbonisée) suite à l’incendie déclaré au niveau d’un chalet de gardiennage, sise au stade de la commune Hamadi Krouma, wilaya de Skikda».

Samira Saïdj