Les médecins résidents ne décolèrent pas

Par DDK | Il ya 5 heures 2 minutes | 305 lecture(s)

La mobilisation des médecins résidents ne faiblit pas. Ils se disent plus que jamais déterminés à aller loin dans leur lutte syndicale afin de faire valoir leurs revendications.

Le collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) a appelé à l’organisation d’une manifestation pacifique nationale demain. «Après concertation entre toutes les facultés d’Algérie, l’ensemble des résidents a voté pour une action d’envergure cette semaine, une manifestation pacifique nationale pour ce lundi», lit-on dans un communiqué rendu public. Cette décision a été prise «après plusieurs réunions stériles avec la commission intersectorielle, commission censée prendre en charge nos revendications», explique le collectif dans le même document. L’action a également été décidée après «l’interruption des négociations et les menaces proférés par le ministère de la Santé de suspendre celles-ci jusqu’au gel de la grève», lit-on encore. «Après trois mois de grève, l’agression de la corporation médicale par les forces de l’ordre le 3 janvier dernier, le boycott de la première session du DEMS 2018, la tutelle continue d’ignorer notre mouvement», dénoncent les médecins résidents. Les signataires du document affirment néanmoins que les médecins résidents restent malgré tout «confiants et déterminés» à arracher leurs droits «légitimes». Les blouses blanches n’ont pas omis de dénoncer «fermement les mesures injustes et illégales de ponction sur salaire par certain établissements». A cette occasion, le collectif des médecins résidents appelle les internes et externes à prendre part à ce mouvement de protestation, «dans le but de rendre au médecin sa dignité». Le collectif tient à «saluer» les médecins résidents au nombre de 15 000, ainsi que les internes et externes pour leur «détermination» et leur «dévouement». Pour rappel, les médecins résidents qui sont en grève illimitée depuis le 24 décembre dernier exigent «l’abrogation du caractère obligatoire du service civil» en instaurant des mesures incitatives qui pousseront les nouveaux médecins spécialistes à faire volontairement ce service. Ils demandent aussi «l'amélioration de leurs conditions de travail et la garantie de la sécurité, l’amélioration des œuvres sociales, ainsi que l’augmentation de salaires». «La révision du statut du résident et la garantie d’un logement de fonction décent à l'ensemble des médecins spécialistes exerçant dans le cadre du service civil à travers le territoire national », figurent également dans la plate-forme de revendications des médecins résidents.

L.O.Challal