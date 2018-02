Rassemblement du Cnapeste demain

Par DDK | Il ya 5 heures 1 minute | 321 lecture(s)

Apparemment, la rencontre entre la délégation du Cnapeste-Béjaïa, sous l’égide du bureau national, et la ministre de l’Éducation nationale, tenue le 5 février dernier au siège du ministère, n’a pas eu l’effet et les résultats escomptés. Alors que l’on s’attendait à une suspension de la grève illimitée du Cnapeste, au contraire, ce dernier vient d’appeler à un nouveau rassemblement de protestation, demain lundi, devant le siège de la direction de wilaya de l’éducation, selon un communiqué rendu public par ce syndicat. Cette énième action de protestation dans le secteur de l’éducation, en ébullition depuis plusieurs mois, sera organisée à l’appel du bureau national, qui a appelé à des rassemblements synchronisés à travers l’ensemble des wilayas. Le Cnapeste exige, à travers cette action, «le respect des procès-verbaux cosignés entre le Cnapeste et les représentants du ministère de l’Éducation nationale à l’échelle wilayale et nationale», lit-on dans le même communiqué. En outre, le Cnapeste, qui ne semblait pas satisfait des conclusions de la rencontre l’ayant regroupé avec la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, revendique «une négociation sérieuse entre le bureau national et les responsables du ministère de l’Éducation nationale autour des revendications contenues dans le communiqué du conseil national du 20/01/2018 et le préavis de grève nationale déposé le 21/01/2018», note le communiqué signé par le coordinateur de wilaya du Cnapeste-Béjaïa, Zenati Slimane. Dans ce préavis de grève, le Cnapeste a réclamé, entre autres, l’annulation des ponctions sur salaires qu’il qualifie, dans le même document, «d’arbitraires et d’anarchiques». À noter que le ministère de l’Éducation a instruit les directeurs locaux de l’éducation de procéder à la ponction sur salaires à l’encontre des grévistes. Dans un autre chapitre, les élèves et leurs parents attendent avec impatience un dénouement favorable à ce bras de fer entre le Cnapeste et la tutelle.

Boualem S.