Le SNTE annonce son adhésion

Le Syndicat National des Travailleurs de l’Éducation (SNTE) vient d’annoncer son adhésion à la grève du 14 février, à laquelle a appelé l’intersyndicale de la Fonction publique, et à celle du 20 et 21 février, initiée par l’intersyndicale de l’Éducation nationale. Cette grève nationale sera appuyée par des rassemblements de protestation devant les wilayas, à travers tout le territoire national. Outre la grève du 14 février, cette entité syndicale a annoncé son ralliement au mouvement de grève du 20 et 21 février auquel a appelé l’intersyndicale de l’Éducation nationale (CELA, SATEF, SNAPEST, SNTE, UNPEF). Il est à rappeler que l’intersyndicale de l’Éducation nationale a recouru à la protesta pour dénoncer «la dégradation du pouvoir d’achat qui a affecté directement les travailleurs ainsi que les atteintes aux libertés syndicales et l’absence d’une véritable prise en charge des dossiers et inquiétudes soulevées». Réuni récemment, le bureau national du SNTE a réitéré son attachement aux revendications soulevées dans le cadre de l’intersyndicale, à savoir «l’annulation de la réforme des retraites, la participation du syndicat à la préparation de la nouvelle loi de travail, la révision de la grille des salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat de tous les travailleurs». Aussi, le SNTE exige «l'amendement du décret exécutif 12/240 portant statut particulier des personnels de l'éducation nationale, l’adoption d’un régime indemnitaire incitatif, ainsi que la révision de la grille salariale en fonction de l’inflation». Ce syndicat demande également la révision de la loi fondamentale du secteur de l’Éducation, l’attachement aux revendications soulevées dans le cadre de l’intersyndicale de la fonction publique. Il réclame aussi «l’application immédiate de la décision présidentielle de revalorisation des diplômes DEUA et licence, la création d’un nombre suffisant de postes pour tous les grades, l’augmentation de la rémunération des heures supplémentaires et l’amélioration de la situation socioprofessionnelle des corps communs et ouvriers professionnels, en procédant à l’annulation de l’article 87 bis».

