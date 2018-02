Le réseau de Mekla hors d’état de nuire

Par DDK | Il ya 5 heures 6 minutes | 624 lecture(s)

Six kilogrammes de drogue viennent d’être saisis lors d’une opération menée par les services de la police dans la daïra de Mekla, wilaya de Tizi-Ouzou.

La même opération a permis l’arrestation de sept individus appartenant au même réseau qui étend ses tentacules dans plusieurs communes de la wilaya essentiellement à Larbâa Nath Iraten, Tizi Rached et Tizi-Ouzou. Après des investigations menées suite à des informations sur l’activité subversive de ce réseau dont les membres sont âgés entre 24 et 46 ans, les services de la police ont procédé, d’abord, à l’arrestation de deux membres. Selon le rapport émanant de la cellule de communication de la police judiciaire, les deux premiers individus, H.T et M.T ont été arrêtés en possession de 65 plaques pesant quelques 6 Kg 165 grammes de drogue sur la route menant vers Boubhir. Le rapport précise qu’ils allaient dans la région dans le but de conclure des opérations de vente de cette substance. L’enquête qui s’est poursuivie après cette première opération a ainsi permis l’arrestation de cinq autres membres du gang. Deux autres sont encore en fuite alors que les investigations se poursuivent encore. Aussi, le rapport ajoute que l’opération qui a permis la saisie de cette importante quantité de drogue a également été conclue par la récupération de deux véhicules dont se servaient les membres du réseau dans leurs déplacements. Des téléphones portables ainsi qu’une somme de plus de 91 mille dinars faisaient également partie de la saisie. Par ailleurs, la même semaine a été marquée par d’autres opérations qui se sont soldées par l’arrestation de deux individus pour séquestration et viol sur mineures dans la daïra de Draâ Ben Khedda. Les deux inculpés, précise le communiqué de la cellule de communication, enlevaient les victimes avant de leur faire subir des sévisses et de les prendre en photo. Ils les menaçaient de publier ces dernières dans les réseaux sociaux. Les victimes sont deux lycéennes, alors qu’un autre coupable, un collégien, a été arrêté pour publication de ces photos sur les réseaux sociaux. Présentés au parquet, les deux inculpés ont été mis en détention pour séquestration de jeunes filles et publication de leurs photos sur les réseaux sociaux, alors que le collégien sera cité comme témoin.

Akli N.