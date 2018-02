Un forum régional aujourd’hui à Alger

Par DDK | Il ya 5 heures 7 minutes | 283 lecture(s)

Un forum régional de développement pour les États arabes et un atelier régional sur les nouvelles technologies seront organisés à partir d’aujourd’hui, à Alger. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le communiqué rendu public par le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. Sous le thème «Les TIC au service des objectifs de développement durable : Vers la mise en œuvre des résultats de la CMDT-17», ce forum sera organisé, durant deux jours, par le Bureau régional arabe de l’Union internationale des télécommunications (UIT). En effet, ce forum «intervient en application des résolutions de la conférence plénipotentiaire tenue à Busan (République de Corée) en 2014 et conformément aux décisions approuvées lors de la conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-17), tenue à Buenos Aires (Argentine) en 2017», a indiqué le même document. Cette manifestation est organisée dans le cadre de l’évaluation des orientations stratégiques pour le programme opérationnel régional pour la période 2018-2021, y compris la mise en œuvre des cinq initiatives régionales adoptées par la CMDT-17, à savoir l’environnement, les changements climatiques et les télécommunications d’urgence, l’instauration de la confiance et de la sécurité dans l’utilisation des télécommunications et des TIC, l’inclusion financière numérique, internet des objets, villes intelligentes (Smart-Cities) et Méga données (Big Data), l’innovation et l’entrepreneuriat. Ledit forum sera suivi, les 14 et 15 février, d’un atelier régional sur les nouvelles technologies qui examinera les aspects liés à l’adoption et à la mise en œuvre des nouvelles technologies, notamment, la 5G et le Cloud Computing. Il verra la participation de représentants de l’UIT, de la Ligue des pays arabes, des administrations arabes chargées des TIC, en plus d’académiciens, chercheurs et d’autres acteurs du secteur.

