Neige, froid et routes bloquées

Par DDK | Il ya 5 heures 7 minutes | 532 lecture(s)

Une forte vague de froid a touché l’ensemble des localités de la wilaya de Bouira durant la journée d’avant-hier.

Cette vague de froid est suivie de fortes chutes de pluie, de neiges et d’une importante baisse de températures, notamment sur les régions culminant à plus de 600 m d’altitude. Durant la soirée de samedi, de fortes chutes de neige ont été enregistrées au niveau du chef-lieu et à travers l’ensemble des communes de la wilaya. Durant la même soirée, les fortes précipitations de neige ont contribué au blocage de plusieurs axes routiers importants de la wilaya, à l’image de la RN33 reliant la wilaya de Bouira à Tizi-Ouzou, qui a été fermée à la circulation automobile à hauteur de la station climatique de Tikjda, dans la commune d’El-Esnam. La RN33, reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à Bouira, a été bloquée à hauteur de la commune de Saharidj dans le Nord de la wilaya de Bouira. La RN15, reliant les trois wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou et Béjaïa, a été bloquée à hauteur de la commune d’Aghbalou. D’autres routes et chemins de wilaya ont été également bloqués par la poudreuse, à l’image des CW23 et CW24, reliant la commune de Bordj-Okhriss à El-Mesdour au Sud de la wilaya de Bouira, du CW25 reliant la wilaya de Bouira à Bordj Bou Arreridj sur les hauteurs de la commune d’Ouled Rached, en plus de la RN25 reliant la wilaya de Bouira à Tizi-Ouzou. Le CW6, reliant la ville de Bouira à celle de Boghni dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a été bloqué à hauteur de la commune d’Aït Laâziz, au même titre que le CW1 reliant les communes de Zbarbar, Maâla et Bouderbalah à la daïra de Lakhdaria. Par ailleurs, la circulation routière a été perturbée, durant la même soirée, au niveau de l’autoroute Est-Ouest près de la ville de Bouira et d’autres axes routiers importants de la wilaya, à l’image de la RN8 au niveau du col de Dirah, au Sud de la wilaya, de la RN18 près d’Aïn-Bessem à l’Ouest de la wilaya, de la RN26 à hauteur de la commune de Dechmia au Sud-ouest de la wilaya. À part les routes qui traversent le massif du Djurdjura, à savoir les RN30, 33, 15 ainsi que le CW6, toutes les routes bloquées par la neige ont été rouvertes durant la matinée d’hier. Les services publics de la wilaya, les autorités locales, la Protection civile, la Gendarmerie nationale et l’Armée se sont tous mobilisés pour dégager ces routes et éviter l’isolement des populations des régions touchées par les fortes chutes de neige. Au niveau des grands centres urbains de la wilaya, les services de la Police, de la DAS, de la Protection civile et les bénévoles du Croissant rouge ont redoublé les nombres de sorties nocturnes pour venir en aide aux sans-abris et aux passagers.

NAFTAL augmente sa production en butane

Pour faire face à la vague de froid qui sévit dans le pays, les responsables de l’entreprise publique NAFTAL, au niveau de la wilaya de Bouira, ont déployé tous leurs efforts, afin de répondre favorablement à la demande exceptionnelle enregistrée ces derniers jours par les populations rurales, qui ne disposent pas encore de gaz naturel. Ainsi, bien que le raccordement en gaz naturel ait dépassé le taux de 87% au niveau de la wilaya de Bouira, il reste encore des communes qui n’en disposent pas encore. Certains villages éloignés souffrent aussi du manque de cette commodité. Dans l’objectif de répondre favorablement à cette forte demande, les responsables du centre enfûteur de Sidi Khaled, dans la commune d'Oued El-Berdi, à 10 kms au Sud de Bouira, a augmenté sa production ces derniers jours pour atteindre les 15 000 bouteilles par jour. Le centre enfûteur secondaire de la commune de Chorfa, à l'Est de Bouira, produit 5 000 bouteilles par jour. Ces deux centres, d’une production globale de 20 000 bouteilles par jour couvrent toute la wilaya de Bouira et les localités limitrophes des wilayas de Médéa, Béjaïa et Tizi-Ouzou. Pour les responsables de NAFTAL-Bouira, ce taux de production est largement suffisant.

Oussama Khitouche