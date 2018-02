Naftal rassure !

Par DDK | Il ya 5 heures 6 minutes | 241 lecture(s)

La direction Naftal de Béjaïa a tenu, avant-hier, à rassurer les populations des localités non encore raccordées en gaz naturel sur la disponibilité, en grande quantité, du gaz butane. «Nous informons les citoyens que nous avons pris nos dispositions avant même que ces chutes de neige surviennent, pour assurer la disponibilité des bonbonnes de gaz butane à l’échelle de toute la wilaya. Notre unité produit des quantités suffisantes et nous avons une équipe qui assure la permanence», a-t-on indiqué. Avec les dernières chutes de neige et les pluies abondantes, suivies d’une baisse sensible des températures, la demande sur le gaz butane s’est fortement accrue, notamment dans des localités dépourvues du gaz de ville. Cependant, l’approvisionnement des régions montagneuses en gaz butane, explique-t-on, est subordonné à l’ouverture des routes fermées par la neige : «Si les routes sont ouvertes, nos camions approvisionneront toutes les localités enclavées sans exception», a affirmé la même source. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau centre d’enfûtage du gaz butane dans la wilaya de Béjaïa, le produit ne pose en effet plus de problème. Les capacités de stockage du gaz butane à Bejaia ont atteint les 4 450 tonnes. La wilaya de Béjaïa est approvisionnée par bateau depuis le centre d’enfûtage du gaz butane et propane de la wilaya de Skikda. L’unité Naftal de Béjaïa produit pas moins de 22 000 bonbonnes de gaz par jour, ce qui couvrir largement la demande. Avec ses 22 camions de livraison et les 57 ravitailleurs privés, l’alimentation régulière des différentes localités de la wilaya en bonbonnes de gaz butane se fait sans problème, a souligné la direction Naftal de Béjaïa.

B. S.