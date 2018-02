Découverte de deux cadavres

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 642 lecture(s)

Les éléments de la Protection civile de Béjaïa ont eu, hier, à intervenir à deux reprises pour l’évacuation, à la morgue de l’hôpital Khelil Amrane, de deux cadavres découverts par les services de sécurité. Ainsi, alertés par les habitants d’Oued Dass, une localité située sur la côte-ouest de Béjaïa, des gendarmes ont découvert, dans un ravin, un corps inanimé d’un homme, apprend-on d’une source sécuritaire. Le second cadavre a été retrouvé par des agents de la police à Targa Ouzemour, une cité populaire de la ville de Béjaïa, selon la même source. Jusqu’à maintenant, l’on ignore l’âge, les causes et les circonstances de la mort de ces deux hommes. Néanmoins, assure-t-on, une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour mettre la lumière sur ces deux découvertes macabres.

F.A.B.