Un chalet de 480 m² parti en fumée

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 443 lecture(s)

Un grand incendie s’est déclaré, dans l’après-midi d’avant-hier, dans un chalet en préfabriqué sis dans la base vie du chantier de construction des logements AADL à Oued Ghir, plus précisément à Tayema. Le chalet de 480 m² abrite à la fois le dortoir, les cuisines, le réfectoire, le magasin de produits alimentaires et les bureaux. Il appartient à la société turque «Sarl Ankra» qui est chargée de la réalisation des logements AADL à Oued Ghir. Les éléments de la Protection civile ont été appelés exactement à 16h42 et se sont immédiatement rendus sur les lieux de l’incendie, en engageant pas moins de cinq engins de lutte contre le feu, précise le capitaine Hakim Latreche, chargé de la cellule de communication à la direction de la Protection civile. À l’arrivée des pompiers, les flammes avaient déjà tout ravagé. Aussi malgré tous leurs efforts qui ont duré plus de deux heures, indique notre source, seuls quelques matelas, quelques tables de réfectoire et un lot de mobilier de bureau ont été sauvés. Fort heureusement, souligne le capitaine Hakim Latreche, aucune victime humaine n’est à déplorer.

B. Mouhoub