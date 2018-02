Les habitants protestent

Par DDK | Il ya 5 heures 57 minutes | 259 lecture(s)

Les habitants de la cité 100 logements sise à M’Douha, au chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, encourent un réel danger d’effondrement de deux bâtiments suite aux opérations de terrassements entreprises dans un chantier avoisinant.

Hier encore, une grande partie de ce terrain s’est affaissé suite à la forte pluviométrie enregistrée dans les précédentes 48 heures. Situation qui a poussé une cinquantaine de citoyens habitant ces deux immeubles à protester sur les lieux. Ces derniers parlent «d’une réelle situation d’urgence», et «appellent à l’intervention des autorités». Rencontrer sur les lieux, les habitants craignent le pire d’autant plus que la protection civile mobilisée leur a demandés «de sortir de chez eux s’ils entendent l’alerte». Au promoteur, les habitants reprochent le mauvais choix de la période pour le lancement des terrassements, qui coïncide avec le mauvais temps et les pluies. Ce qui a, selon eux, accentué la gravité de la situation. Le début de l’affaissement a eu lieu il y a une semaine. Une réunion avec les différents services concernés par le foncier a ainsi été tenue suite à la protestation des citoyens. Il en a découlé, selon les citoyens rencontrés sur place, une décision qui est «d’obliger le promoteur à construire un mur de soutènement dans un délai de 10 jours». Cette décision «illogique et pratiquement impossible», la qualifiera un habitant de l’immeuble qui a estimé que le promoteur semble ne pas disposer de moyens pour cela. Pour rappel, les travaux de terrassements ont commencé il y a 5 mois et avancent «à pas d’escargot», ajoutera-t-il. Le promoteur, de son côté, a attesté qu’il n’y a aucun risque d’effondrement vu que «les deux immeubles sont réalisés dans des normes internationales par une société étrangère». Pour le choix de la période, le responsable du chantier précisera qu’il a été retardé «à cause des oppositions des habitants». Un argument réfuté catégoriquement par les habitants de ces deux bâtissent qui préciseront que «l’opposition a bien eu lieu, mais avant le commencement des travaux de terrassement. Aucun habitant n’a contesté depuis qu’il a entamé les travaux en présence de la force publique». L’on apprend, toujours des concernés, qu’un rapport d’expertise a donné ce terrain inconstructible et se demandent, de ce fait, commet ce promoteur a pu avoir une autorisation pour en faire une coopérative, mettant en danger des vies humaines.

Kamela Haddoum