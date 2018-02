L’intersyndicale revient à la charge

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 248 lecture(s)

Après les perturbations enregistrées dans les secteurs de la Santé et de l’éducation nationale, la protestation reprend dans plusieurs secteurs de la fonction publique.

Dénonçant la non-prise en charge de leurs revendications, quatorze syndicats de différents secteurs de la fonction publique (éducation, santé publique, formation professionnelle, administration publique, agriculture, Sonelgaz et la Poste), regroupés en coalition, ont appelé à une grève nationale d’une journée pour aujourd’hui. Un débrayage qui devrait être ponctué par plusieurs rassemblements devant les sièges de wilayas. «Notre action de protestation est nourrie par le silence de mort du gouvernement face à nos revendications», «Nous avons adressé des courriers au président de la République et au Premier ministre, mais aucune réponse ne nous est parvenue, à ce jour», explique le porte-parole du conseil des lycées d’Algérie (CLA). La coalition syndicale brandit la menace de radicaliser ses prochains mouvements de protestation, dans le cas où les autorités persistent dans leur silence. A cet effet, l’intersyndicale se réunira le 17 février prochain, afin de tracer un nouveau plan d’action, indique-t-on. «L’intersyndicale ne compte en aucun cas baisser les bras, jusqu’à satisfaction totale de ses revendications», dira encore notre source, ajoutant que «la coalition usera de tous les moyens légaux pour faire valoir ses doléances». Ces formations syndicales dénoncent «les atteintes aux libertés syndicales». Les 14 syndicats de la fonction publique réaffirment leur «attachement» à leur plate-forme de revendications. Pour rappel, ces organisations syndicales exigent «l’annulation de la réforme du système de retraite et la participation des partenaires sociaux à la préparation de la nouvelle loi de travail». Ils réclament également «la révision de la grille des salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat de tous les travailleurs». L’intersyndicale de la fonction publique tient par ailleurs à «féliciter tous les travailleurs et fonctionnaires pour leur précédente forte participation actives» et les invite à «demeurer mobilisés pour faire réussir cette action de contestation et faire aboutir nos revendications légitimes».

L.O.Challal