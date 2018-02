1 421 projets financés en 2017

Par DDK | Il ya 5 heures 56 minutes | 266 lecture(s)

L’agence nationale de la gestion du microcrédit (ANGEM) a financé, au titre de l’exercice 2017, pas moins de 1 421 projets dans divers secteurs d’activité dans la wilaya de Béjaïa, a-t-on appris de l’antenne de wilaya de ce dispositif étatique d’aide à la création de l’emploi. Le nombre de bénéficiaires de crédits par l’intermédiaire de ce dispositif à Béjaïa a presque doublé, comparativement à l’exercice de 2016, où quelque 714 projets seulement ont été financés. Dans le détail, l’ANGEM de Béjaïa a validé l’octroi d’un financement à 1 188 investisseurs pour l’achat de la matière première (AMP). Il s’agit essentiellement de jeunes hommes ou femmes qui se sont lancés dans la création de petits métiers à domicile, comme la broderie, la couture, la fabrication des gâteaux et galettes, l’artisanat traditionnel et l’agriculture de montagne. Ce genre de financement, qui va de 40 000 DA jusqu’à 100 000 DA, est le plus sollicité par des femmes aux foyers, notamment dans les zones rurales. Il est utile de souligner, à juste titre, que la majorité de bénéficiaires de cette formule est de sexe féminin, soit 964 femmes contre 224 hommes, relève le bilan de l’ANGEM de Béjaïa. En revanche, sur les 233 projets financés par l’ANGEM, durant l’année 2017, et qui ont nécessité un crédit allant de 100 000 jusqu’à 1 000 000 DA, plus que la moitié a été sollicitée par des hommes, soit 150 demandes de crédits contre 83 seulement exprimées par des femmes. Ce crédit est destiné à l’achat de la matière première et l’acquisition des équipements. Dans un autre chapitre et concernant la nature des activités créées, le bilan de l’ANGEM de Béjaïa note que 909 bénéficiaires ont opté pour le secteur de la petite industrie. Le secteur de l’agriculture a attiré, quant à lui, 248 investisseurs contre 120 dans les services, 51 dans le BTP, 48 dans l’artisanat, 37 dans le commerce et enfin 8 dans la pêche. Parallèlement à l’octroi de ces crédits, les services de l’ANGEM de Béjaïa assurent aussi aux bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, du soutien, conseil, assistance technique et accompagnement.

Boualem Slimani